L’artiste accroche des écouteurs à un chêne puissant – pour que les fans de la nature puissent écouter ses grondements rustiques internes

UN artiste a branché des écouteurs à un chêne puissant – afin que les fans de la nature puissent écouter ses grondements rustiques internes.

L’incroyable projet d’Alex Metcalf capture le bouillonnement de l’eau qui jaillit des racines aux feuilles.

Daniel Hammond du Sun essaie d’écouter les sons d’un chêne puissant Crédit : Simon Jones

L’artiste Alex Metcalf a branché des écouteurs à un chêne – pour que les fans de la nature puissent écouter ses grondements rustiques internes Crédit : Simon Jones

Il a déclaré au Sun : « J’étais assis dans mon studio quand j’ai décidé qu’il serait intéressant d’écouter l’intérieur d’un arbre.

« J’ai commencé le voyage de la façon dont je pouvais le faire et il a fallu un an pour rechercher et développer le bon microphone. »

Le designer produit Alex a créé une « trompette d’arbre », un micro de 30 mètres placé contre l’écorce et utilisé comme un stéthoscope.

Nous avons écouté le pop apaisant de l’eau se mélangeant à l’air alors qu’il monte des racines jusqu’au tronc via les tubes de xylème.

Ce mouvement fournit à l’arbre l’eau et les minéraux nécessaires pour le garder au frais avant qu’il ne se transforme en sève.

Un chêne de taille moyenne absorbe 200 litres d’eau par temps chaud.

On entend également le chêne gémir alors qu’il se balance sous le soleil.

Cornishman Alex, 42 ans, dit que chaque type d’arbre a son propre son.

Il emmène son Tree Listening Project à travers le Royaume-Uni pour fournir une appréciation plus profonde du monde naturel.

L’installation est disponible à Exbury Gardens, Hants, jusqu’au 2 juillet.

Si vous ne le feuilletez pas, réservez une visite. .