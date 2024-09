L’artiste à l’origine de cette sculpture « dérangeante » affirme qu’elle n’a pas pour but de provoquer des troubles

L’artiste qui a créé une sculpture qualifiée de « dérangeante » et de « choquante » dit avoir été « surpris » par la réaction négative, mais se réjouit des conversations difficiles qu’elle pourrait inspirer.

Jason deCaires Taylor a déclaré à Sky News : « Je ne cherche pas à diviser les gens ou à les contrarier par mon travail. Mais j’essaie de parler de sujets pertinents et en rapport avec notre époque. »

L’artiste de 50 ans a l’habitude de produire des œuvres politiques, mais dit que celle-ci ne contenait « aucune intention politique du tout » et est basée sur la peinture qui l’a inspirée. ShakespeareL’héroïne tragique d’Ophélie.

L’Alluvia – qui est fabriqué à partir de verre et d’acier recyclés et dispose de LED qui s’allument la nuit – a été installé dans la rivière Stour, dans la ville natale de Taylor, Canterbury, en Kent il y a environ une semaine.

Cependant, les commentaires publiés sur la page Facebook officielle du conseil municipal de Canterbury incluent des accusations selon lesquelles le travail est « sourd » et « offensant ».

L’un d’eux a écrit : « Je ne peux pas être la seule personne à trouver cela profondément offensant. Elle ressemble à une femme noyée. Comment le conseil n’a-t-il pas vu le lien avec les femmes victimes de crimes ou le triste fait que tant de personnes se noient au large des côtes du Kent en tant que réfugiés. »

Un autre a déclaré : « Je trouve cette sculpture absolument épouvantable. Elle n’est pas seulement offensante, elle est carrément dérangeante. L’image d’une figure submergée, rappelant une victime de noyade, est à la fois morbide et totalement déconnectée des noyades tragiques qui se produisent le long de nos côtes. Mais à quoi pensait donc le conseil ? »

D’autres ont pris position en faveur de cette œuvre, l’un d’eux ayant commenté : « Il semble que davantage de gens soient « perturbés », « offensés » et « choqués » par cette œuvre que par les images de noyades réelles qui se produisent quotidiennement le long de nos côtes. Plutôt que de gaspiller votre haine sur une œuvre d’art conçue pour provoquer, pourquoi ne pas mettre une partie de cette énergie dans quelque chose de constructif ? »

Un autre a écrit : « C’est une belle œuvre d’art et elle est loin d’être aussi dérangeante que les sculptures précédentes qu’elle a remplacées. Dans quel genre de monde vivons-nous lorsque tout ce qui offense ou « déclenche » quelqu’un doit être supprimé ? »

La sculpture avait remplacé deux formes féminines similaires, également créées par Taylor, qui se trouvaient dans l’eau depuis 2008 mais qui avaient été endommagées à cause du dragage.

« Si cela favorise l’attention et la sympathie, c’est bien »

Taylor a déclaré à Sky News : « J’ai été surpris… 99,9 % de tous les retours que j’ai reçus ont été très positifs… Mais en même temps, j’apprécie que chacun retienne quelque chose de différent de tout ce qu’il voit. »

Bien qu’il affirme qu’il n’y a « aucun lien » entre son travail et la crise migratoire actuelle qui se déroule plus loin sur la côte du Kent, il espère que cela pourrait inspirer de l’empathie pour ce qui se passe dans la Manche.

Il a déclaré : « C’est une situation extrêmement tragique, et je ne pense pas que l’ignorer soit la solution. [this work] peut susciter une forme quelconque d’attention et de sympathie pour cette situation, alors je pense que c’est une bonne chose. »

Selon les chiffres du gouvernement, plus de 21 000 personnes sont arrivées au Royaume-Uni à bord de petites embarcations entre janvier et septembre. Au moins 45 personnes sont mortes lors des traversées de la Manche cette année.

Taylor a également déclaré que le fait que le sujet soit une jeune femme est dû au fait qu’il fait référence au célèbre tableau de Sir John Everett Millais, exposé à la Tate Britain.

« L’art sans questions n’a aucun sens »

Certaines des sculptures passées de Taylor ont soulevé des questions autour de la crise climatique, du Brexit et du sort de ceux qui risquent leur vie sur la périlleuse route migratoire de l’Afrique de l’Ouest vers l’Espagne.

Taylor dit : « L’art doit poser des questions. Il doit faire réfléchir les gens sur des choses qui doivent susciter des émotions, c’est vraiment essentiel.

« Si les choses étaient ignorées et si vous essayiez de plaire à tout le monde avec toutes vos œuvres d’art, je pense que vous feriez quelque chose de très bénin et, franchement, assez inutile. »

Il pense également que notre époque de surabondance d’informations pourrait être en partie à l’origine de ces réactions négatives.

« Nous sommes tellement inondés d’images et de médias, avec nos téléphones qui nous interrompent et des écrans partout où nous regardons, que les gens recherchent la division et des choses qui provoquent des appâts à clics. Je pense qu’il y a une certaine tendance chez les gens à rechercher la controverse. »

Taylor a déclaré que la majorité des commentaires négatifs en ligne provenaient de personnes qui n’étaient pas allées à Canterbury et n’avaient pas vu l’œuvre en vrai, avec un appel au retrait de la statue venant d’Orkney.

Répondant directement aux appels demandant que son travail soit retiré de la rivière, il a déclaré : « Les gens ont parfaitement le droit d’avoir [an] Mais je les encourage vivement à aller le voir d’abord.

« Un cadavre ne s’illumine pas la nuit »

Stewart Ross, président de la Canterbury Commemoration Society, l’association caritative qui a commandé l’œuvre, a déclaré à Sky News : « Certaines personnes trouvent cela offensant et choquant, nous n’avons aucune objection à cela. Tout art public est ouvert à la discussion ».

Comparant les appels au retrait de l’œuvre à la destruction de l’art pendant la Réforme, il a déclaré : « Je suis profondément convaincu de cette question. [call for censorship]« C’est ce que font les talibans. Si ça ne vous plaît pas, ne regardez pas. »

M. Ross a déclaré que la « colère inventée » autour de la sculpture était « inutile » et que l’association caritative « essayait simplement de faire de son mieux », ajoutant : « Les gens l’ont comparé à un cadavre, mais je n’ai pas encore rencontré de cadavre qui s’illumine dans la nuit ».

Taylor, qui travaille comme artiste depuis plus de 25 ans, possède des sculptures dans des sites marins du monde entier, notamment en Australie, au Mexique, à Grenade et en Norvège. Les prix de ses sculptures commencent à environ 1 300 £.

Il a d’abord fait don des deux figurines originales d’Alluvia à la ville de Canterbury en 2008.