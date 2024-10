L’artisanat ne me manque pas dans l’épisode Revenant de Destiny 2

Destin 2 Bungie

J’ai clairement exprimé ma position selon laquelle la fabrication est devenue trop intense dans Destiny 2, ce qui a considérablement nui à l’idée d’une chasse au butin alors que tout, des armes saisonnières aux armes de raid, peut être transformé en jets divins 5/5 après seulement une poignée de des bordures rouges sont trouvées.

Eh bien, Bungie m’a écouté, ainsi que d’autres, faire valoir ce point, et cette fois-ci, nous avons une saison dans Revenant qui n’a pas d’armes fabriquées, car vous devez réellement cultiver les armes que vous voulez. Certains voient cela comme une perte de temps, je dirais que c’est un élément central d’un jeu censé être un véritable looter.

Maintenant que cela a été mis en pratique, vous ne serez peut-être pas surpris que je pense que cela… fonctionne bien. J’aime ça.

Je ne me souviens pas de la dernière fois où j’ai vu autant de joueurs publier de véritables jets d’armes en ligne, alors qu’avant, à quoi cela servait-il ? Quelqu’un comprend la méta et tout le monde fabrique facilement les mêmes versions 1 à 2 de chaque arme. Je veux être ravi de faire ce jet Rimestealer/Headstone sur le nouveau canon à main Stasis. Je ne veux pas simplement spammer des engrammes jusqu’à ce que j’obtienne cinq bordures rouges et y jeter un tas de matériaux jusqu’à ce que je puisse atteindre ces avantages. Ennuyeux! Très ennuyeux !

Mon point de vue à ce sujet est qu’il existe des moyens d’atténuer le RNG pour rendre la mouture moins frustrante et aléatoire, sans création complète, et Bungie a mis en œuvre bon nombre de ces choses ici. À savoir, la possibilité de cibler des armes spécifiques à la ferme via des potions et la capacité de ces armes à tomber avec des avantages doubles, augmentant ainsi vos chances d’obtenir le résultat souhaité. En plus de cela, les armes ont désormais la capacité d’obtenir des avantages améliorés grâce à l’investissement, ce qui signifie que les armes fabriquées ne sont plus explicitement meilleures.

Destin 2 Bungie

Les armes du donjon ne peuvent pas non plus être fabriquées, bien que ce soit généralement la seule activité qui est toujours exemptée de fabrication. Si tu faire Si vous voulez un peu d’artisanat cette saison, vous pouvez jouer à Garden of Salvation avec son pool de butin mis à jour et ses nouvelles armes à fabriquer.

L’argument en faveur de l’artisanat est toujours que les gens disent qu’ils n’ont pas assez de temps pour broyer tous les rouleaux qu’ils veulent et que cela fonctionne comme une mécanique de « rattrapage ». Dans une certaine mesure, je comprends cela, mais je suis également d’avis que… peut-être que tout le monde n’obtient pas tout ce qu’il veut avec une relative facilité. C’est peut-être un peu le but d’un jeu comme celui-ci, tant que tu n’y vas pas aussi fou avec RNG. Le destin l’a fait dans le passé, certes, mais maintenant je pense que ça s’est amélioré.

J’aimerais voir plus de choses ici, comme le retour d’armes brillantes qui étaient juste amusantes, même si elles n’offraient pas d’énormes avantages par rapport aux armes non brillantes. Je pense que vous pourriez également faire des choses comme ajouter une troisième option de baril ou de chargeur sur les armes en tant que mise à niveau agricole comme des doubles avantages pour réduire davantage le concept 5/5 RNG. Mais nous sommes sur une bonne voie.

Cela dépendra probablement des données du côté de Bungie. Combien de personnes obtiennent et utilisent les armes de la nouvelle saison. Combien de personnes abandonnent leurs activités, ou inversement, si elles sont plus engagées. Mais comme prévu, je suis fan de cette décision cette saison.

