L’artisanat mortel de YouTube et le nouveau chatbot de DeepMind

Ann Reardon est probablement la dernière personne dont vous vous attendez à ce que le contenu soit banni de YouTube. Ancienne travailleuse de jeunesse australienne et mère de trois enfants, elle enseigne à des millions d’abonnés fidèles comment cuisiner depuis 2011. Mais l’e-mail de suppression faisait référence à une vidéo qui n’était pas le tarif typique de la pâte à sucre de Reardon.

Depuis 2018, Reardon a utilisé sa plate-forme pour avertir les téléspectateurs des nouveaux “hacks artisanaux” dangereux qui balayent YouTube, s’attaquant à des activités dangereuses telles que braconner des œufs au micro-ondes, blanchir des fraises et utiliser une canette de Coca et une flamme pour faire éclater du pop-corn.

La plus sérieuse est la «combustion fractale du bois», qui consiste à projeter un courant électrique à haute tension sur du bois humidifié pour graver un motif en forme de branche tordue et tournante à sa surface. La pratique a tué au moins 33 personnes depuis 2016.

À cette occasion, Reardon avait été pris dans les politiques de modération incohérentes et désordonnées qui ont longtemps tourmenté la plate-forme et, ce faisant, a révélé une défaillance du système : comment un avertissement sur les piratages nuisibles peut-il être considéré comme dangereux lorsque les vidéos de piratage elles-mêmes sont ne pas? Lire l’histoire complète.

—Amélia Tait

Le nouveau chatbot de DeepMind utilise les recherches Google et les humains pour donner de meilleures réponses

Les nouvelles: L’astuce pour créer un bon chatbot alimenté par l’IA pourrait être de demander aux humains de lui dire comment se comporter et de forcer le modèle à sauvegarder ses affirmations en utilisant Internet, selon un nouvel article du laboratoire d’intelligence artificielle DeepMind appartenant à Alphabet.

Comment ça fonctionne: Le chatbot, nommé Sparrow, est formé sur le grand modèle de langage Chinchilla de DeepMind. Il est conçu pour parler avec des humains et répondre à des questions, en utilisant une recherche Google en direct ou des informations pour éclairer ces réponses. En fonction de l’utilité des personnes qui trouvent ces réponses, il est ensuite formé à l’aide d’un algorithme d’apprentissage par renforcement, qui apprend par essais et erreurs pour atteindre un objectif spécifique. Lire l’histoire complète.

—Melissa Heikkila

Inscrivez-vous aux dernières newsletters de MIT Technology Review



MIT Technology Review lance quatre nouvelles newsletters au cours des prochaines semaines. Ils sont tous brillants, engageants et vous mettront au courant des plus grands sujets, arguments et histoires de la technologie d’aujourd’hui. Lundi est L’algorithme (tout sur l’IA), mardi c’est Rapport sur la Chine (Technologie et politique chinoises), mercredi est L’étincelle (énergie propre et climat), et le jeudi est Le Bilan (santé et biotechnologie).