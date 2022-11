L’artillerie se brise en Ukraine. Cela devient un problème pour le Pentagone.

Les États-Unis ont expédié des centaines de milliers de cartouches de munitions de 155 millimètres à l’Ukraine pour qu’elle tire dans les plus grands barrages du continent européen depuis la Seconde Guerre mondiale et se sont engagés à fournir près d’un million d’obus en tout à partir de leur propre inventaire et de leurs propres industrie.

Les forces ukrainiennes ont également reçu des obus de 155 millimètres de pays autres que les États-Unis. Certains de ces obus et charges propulsives n’avaient pas été testés pour être utilisés dans certains obusiers, et les soldats ukrainiens ont découvert au combat que certains d’entre eux peuvent user les canons plus rapidement, selon des responsables militaires américains.

Après l’arrivée des obusiers endommagés en Pologne, les équipes de maintenance peuvent changer les canons et effectuer d’autres réparations. Les responsables ukrainiens ont déclaré qu’ils aimeraient rapprocher ces sites de maintenance des lignes de front, afin que les armes puissent être renvoyées au combat plus tôt, ont déclaré les responsables américains et d’autres personnes.

Le travail sur les obusiers est supervisé par le Commandement européen américain à Stuttgart, en Allemagne, mais pourrait bientôt relever d’un nouveau commandement qui se concentrera sur la formation et l’équipement des troupes ukrainiennes.

“Il n’est pas tout à fait surprenant qu’il y ait des problèmes de maintenance avec ces armes”, a déclaré Rob Lee, analyste militaire au Foreign Policy Research Institute. “Ils n’ont pas reçu un programme d’entraînement complet pour eux et ont ensuite été jetés dans le combat, donc vous allez avoir beaucoup d’usure.”

Les armes d’artillerie occidentales fournies à l’Ukraine, sous la forme de lance-roquettes et d’obusiers, ont des besoins de maintenance très différents. Parmi les premiers, les véhicules HIMARS ont besoin de peu de travail pour continuer à tirer leurs munitions, qui sont contenues dans des nacelles de tubes préchargés. Mais les obusiers sont essentiellement de grosses armes à feu qui sont rechargées avec des munitions – des obus pesant environ 90 livres chacun – et tirées plusieurs centaines ou milliers de fois, ce qui finit par endommager les pièces internes du canon.

La nature des duels d’artillerie, dans lesquels les équipages ukrainiens tirent souvent à des distances extrêmement longues pour rendre les contre-attaques russes plus difficiles, exerce une pression supplémentaire sur les obusiers. Les charges propulsives plus importantes nécessaires pour ce faire produisent beaucoup plus de chaleur et peuvent entraîner une usure plus rapide des canons des armes à feu.