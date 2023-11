L’article du ministre britannique de l’Intérieur dans le Times of London suscite une tempête politique

Mme Braverman a l’habitude d’utiliser un langage qui divise et a adopté plusieurs tropes d’extrême droite dans des déclarations passées, décrivant la migration massive comme un « ouragan », l’arrivée de demandeurs d’asile sur la côte britannique à bord de petits bateaux comme une « invasion » et l’itinérance comme « choix de vie ». Le week-end dernier, elle a suggéré d’imposer des restrictions aux associations caritatives qui offrent des tentes aux personnes vivant dans la rue.

Pour M. Sunak, gérer la pyrotechnie politique de Mme Braverman présente des difficultés en raison de sa popularité à droite du Parti conservateur, qui n’a que peu d’amour pour lui.

Son soutien a permis à M. Sunak de devenir Premier ministre l’année dernière, au lendemain du mandat désastreux de Liz Truss à Downing Street.

David Gauke, ancien ministre conservateur et auteur de « The Case for the Center Right », a déclaré que Mme Braverman n’incitait pas délibérément M. Sunak à la licencier, mais qu’elle ne s’inquiéterait pas de cette perspective.