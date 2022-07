L’art urbain envoie un message puissant sur la violence armée aux États-Unis

Les États-Unis, ces dernières années, ont dû faire face à la menace d’une augmentation des fusillades de masse. Alors que le discours social et politique se concentre sur la question au moment de l’incident, il commence rapidement à s’effacer de la mémoire du public. L’attitude des États-Unis face à la question pourrait bien coûter son avenir au pays et cette récente vidéo virale tente de le souligner.

La vidéo de l’expérience sociale, initialement publiée sur TikTok, présente un présentoir à cartes dans un magasin local. Alors que les sections du stand présentent des cartes habituelles utilisées par des personnes à différentes occasions, il existe une colonne dédiée aux cartes de condoléances pour les membres de la famille des victimes de fusillades dans les écoles.

La vidéo s’ouvre pour montrer des passants s’arrêtant pour voir les cartes de condoléances sur lesquelles sont écrits “Désolé”. “Cartes de sympathie de masse. À venir. Si nous ne faisons rien », lit le message à la fin de la vidéo. Le clip a été partagé sur Twitter par l’ancien basketteur Rex Chapman avec une légende qui disait: “Si vous ne regardez qu’une chose aujourd’hui sur Twitter, faites-le comme ça.”

Si vous ne regardez qu’une seule chose aujourd’hui sur Twitter, faites-en ceci… https://t.co/iKxylPaDrz — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) 24 juillet 2022

La vidéo est rapidement devenue virale, recueillant plus de 5 millions de vues ainsi qu’une tempête de réactions de la part des utilisateurs des médias sociaux. “À court de mots – ça me fait tellement de peine. Quelle façon spectaculaire d’attirer l’attention sur la nécessité d’un contrôle accru des armes à feu », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a souligné que le clip date de 2018, mais malheureusement, rien n’a changé depuis lors.

Vous voulez savoir ce qui est vraiment triste ?

C’est depuis 2018 : https://t.co/lfQ8tCnHkl Rien n’a changé… – Jan Harboe (@Harboe77) 25 juillet 2022

En 2022, les États-Unis ont déjà enregistré plus de 300 incidents de fusillades de masse contre 692 cas l’année dernière.

Les enquêtes ont souligné que dans la plupart des fusillades, les accusés ont tendance à être âgés de 15 à 25 ans. Les chercheurs et les experts en politique la considèrent comme un carrefour dangereux pour les jeunes hommes, une période où ils sont en proie à des changements de développement et à des pressions sociétales qui peuvent les orienter vers la violence en général et, dans les cas les plus rares, vers des fusillades de masse.

Alors que seulement deux des 30 fusillades de masse les plus meurtrières enregistrées de 1949 à 2017 impliquaient des hommes armés de moins de 21 ans, six des neuf fusillades de masse les plus meurtrières aux États-Unis depuis 2018 ont été commises par des personnes de moins de 21 ans.

