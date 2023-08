L’art rupestre malaisien semble représenter les conflits de l’ère coloniale

Des chercheurs ont récemment daté les dessins au fusain de la grotte Gua Sireh de Bornéo vers le XVIIIe siècle de notre ère, donnant ainsi un contexte colonial à l’œuvre d’art.

Même Twitter ne peut pas tuer Twitter | Lettre de l’éditeur

Gua Sireh est dans le Bornéo malaisien. Les parois calcaires de la grotte sont recouvertes de centaines de dessins au fusain représentant des personnes (dont beaucoup portent des coiffes), des couteaux, des animaux et des dessins abstraits. Mais les interprétations de ces scènes ont été limitées par l’incertitude des chercheurs quant à la date à laquelle elles ont été réalisées. La datation et l’analyse par la nouvelle équipe de deux grandes figures humaines dans la grotte ont été publié aujourd’hui dans PLoS ONE.

« Nous avions des indices sur leur âge sur la base de sujets tels que les animaux introduits, mais nous ne savions pas vraiment quel âge ils avaient, donc il était difficile d’interpréter ce qu’ils pouvaient signifier », a déclaré Paul Taçon, anthropologue à l’Université Griffith en Australie. et co-auteur de l’étude, dans une université libérer.

Gua Sireh contient au moins 406 motifs et dessins qui ont été documentés au cours des 34 dernières années, ont indiqué les chercheurs dans l’article. Les dessins dans la grotte vont d’environ 4 pouces (10 cm) de hauteur à près de 5 pieds (1,5 m) de hauteur ; les deux figures anthropomorphes datées par l’équipe sont les plus grands motifs de la grotte.

Les dessins étaient datés entre 1670 et 1830 de notre ère, période pendant laquelle le peuple Bidayuh local utilisait la grotte comme refuge contre la violence territoriale, en grande partie de la part des élites malaises qui contrôlaient la région. Les chercheurs pensent que leurs datations au radiocarbone sont les premières réalisées sur l’art rupestre malaisien.

« Les dessins noirs dans la région sont réalisés depuis des milliers d’années », a déclaré Jillian Huntley, co-responsable de la recherche et également anthropologue à l’Université Griffith, dans le même communiqué. « Notre travail à Gua Sireh indique que cette forme d’art a été utilisée jusqu’à un passé récent pour enregistrer les expériences de colonisation et de violence territoriale des peuples autochtones. »

Des chercheurs du Griffith Centre for Social and Cultural Research d’Australie ont daté l’art rupestre ailleurs en Asie du Sud-Est ; en 2021, les chercheurs ont révélé que la peinture de cochons sur l’île de Sulawesi se trouve peut-être la plus ancienne œuvre d’art figurative connue, vieille de 43 900 ans.

L’équipe récente a noté que d’autres figures humanoïdes et anthropomorphes de la région étaient associées à des dates beaucoup plus anciennes ; une figure du complexe de la grotte de Penablanca aux Philippines date d’environ 3 500 ans, et une figure humaine dans une grotte de Sulawesi date d’environ 1 500 ans.

En comparaison, les personnages de Gua Sireh sont carrément jeunes. Mais cela les rend d’autant plus intéressants :r L’art ock était encore un moyen de raconter des histoires pour les Bidayuh jusqu’à un passé récent. Mohammad Sherman Sauffi William, conservateur au musée du Sarawak et descendant des Bidayuh, a déclaré dans le communiqué qu’un groupe de Bidayuh a repoussé 300 hommes armés de la grotte au début des années 1800, permettant au reste de la tribu de s’échapper par l’arrière de la grotte. .

« Les personnages ont été dessinés avec des armes distinctives telles qu’un Pandat qui était utilisé exclusivement pour le combat ou la protection, ainsi que deux Parang Ilang à lame courte, les principales armes utilisées pendant les guerres qui ont marqué les premières décennies de la domination blanche à Bornéo », a déclaré William. .

Une documentation plus approfondie de ces chiffres aidera les chercheurs à comprendre leur signification, surtout lorsqu’ils sont placés dans un contexte chronologique. Tout l’art rupestre n’est pas ancien et les histoires modernes valent tout autant la peine d’être racontées.

En savoir plus : L’art rupestre vieux de 40 000 ans est détruit à cause du changement climatique