L’art radical de Mike Kelley à la Tate Modern

Mike Kelley : Ghost et Spirit à la Tate Modern

Exposer à Tate ModerneMike Kelley : Ghost and Spirit est un film immersif exposition qui présente la carrière prolifique du regretté artiste américain, explorant son enfance, ses luttes mentales et sa fascination pour la mémoire et les traumatismes. L’exposition comprend une vaste gamme de vidéos, de sculptures, de collages, de dessins et d’installations multimédias qui évoquent des thèmes personnels et troublants tels que l’aliénation, l’innocence perdue de l’enfance et les souvenirs hantés. À un niveau supérieur, ses œuvres radicales remettent en question les systèmes de croyance et les structures institutionnelles qui façonnent nos rôles sociétaux. S’étendant Mike Kelleyde toute la carrière de, il s’agit de la première grande rétrospective britannique lancée en l’honneur de l’artiste et constitue une occasion rare pour un nouveau public de découvrir les mondes élaborés, provocateurs et imaginatifs qu’il a créés, qui continuent de résonner plus d’une décennie après son décès. en 2012.



Mike Kelley à la Tate Modern, vue de l’installation présentant « More Love Hours than Can Ever Be Repaid and The Wages of Sin » 1987 | image © Tate / Lucy Green

examiner la mémoire, les traumatismes, l’innocence de l’enfance, etc.

Mike Kelley : Ghost and Spirit à la Tate Modern (en savoir plus ici) est ancré dans un scénario issu des archives de l’artiste, Under a Sheet/Existance Problems, explorant l’idée du fantôme qui disparaît tandis que l’esprit persiste. Ces idées évoquent les thèmes de l’absence et de l’identité, influencés par son éducation catholique. L’exposition s’ouvre sur ses premières œuvres de CalArts (1976-1978), dont The Poltergeist (1979), une collaboration avec David Askevold. Cette série photographique obsédante représente Mike Kelley imitant la photographie spiritualiste du début du XXe siècle, émettant des substances éthérées, incarnant l’exploration continue de Kelley sur le surnaturel.



Mike Kelley à la Tate Modern, vue de l’installation, projet « Monkey Island » | image © Tate / Lucy Green

L’exposition présente également les premières installations influentes de Mike Kelley, comme Monkey Island (1982-1983) et Half a Man (1987-1991), dans lesquelles il présente les objets artisanaux comme une forme de résistance à l’art moderniste. En incorporant des jouets en peluche et des afghans au crochet, Kelley a exploré l’étrangeté, transformant des objets d’enfants innocents en commentaires complexes sur le genre et les structures de pouvoir familial. Des jouets d’occasion usés et souvent sales sont transformés en arrangements colorés et ludiques comme More Love Hours Than Can Ever Be Repaid et Ahh… Youth ! photographies 1991. Parallèlement à son utilisation ultérieure de bandes audio avec des textes parlés de sa série Dialogue, ces productions évoquent un contraste entre l’innocence de l’enfance et des thèmes sous-jacents plus sombres.



Mike Kelley, Kandor 16B, 2010 | © Fondation Mike Kelley pour les arts | VAGA à l’ARS, NY et au DACS, Londres 2024 | photo © Fredrik Nilsen

Au milieu des années 1990, Mike Kelley a décidé de s’appuyer sur la fascination du public pour le récit confessionnel et ses liens avec diverses formes de systèmes de croyance, y compris les théories du complot. Au cœur de cette exploration se trouvait le rôle de la mémoire dans la façon dont nous construisons et comprenons le monde qui nous entoure. Un diaporama d’images représente l’œuvre majeure Complexe Éducatif 1995, une grande maquette sculpturale de chaque lieu où l’artiste a été formé. L’influence de ce projet monumental est explorée à travers les œuvres associées Sublevel 1998, basées sur le sous-sol de CalArts, où il avait étudié dans les années 1970, et Relations Rendered as Fluid 2002 – deux mobiles suspendus et leurs dessins associés, qui jouent sur la relation de l’espace architectural à la mémoire.



Mike Kelley à la Tate Modern, vue de l’installation – avec The Banana Man Costume 1981-2 | image © Tate / Lucy Green

Mike Kelley : Ghost and Spirit culmine avec les installations tardives de Kelley, en particulier celles des Reconstructions projectives d’activités extrascolaires (2000-2011), où l’artiste a reconstitué des images d’annuaires de lycée sous forme d’installations vidéo. Ces travaux examinent comment les gens utilisent les activités sociales pour échapper à la vie quotidienne. L’un des points forts de l’exposition est la série Kandors de Kelley (1999-2011), présentant des modèles illuminés de la ville natale de Superman conservés dans des bocaux en verre. Ces installations évoquent un paysage urbain fantomatique, reflétant les thèmes de la perte, de la mémoire et de la profondeur psychologique. L’exposition est visible à la Tate Modern du 3 octobre 2024 au 9 mars 2025.



Exposition Mike Kelley Day Is Done, vue d’installation, Gagosian, New York, 2005 | image © Fredrik Nilsen



Mike Kelley à la Tate Modern, vue de l’installation présentant le projet « Half a Man » | image © Tate / Lucy Green