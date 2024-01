L’art qui nous obsède en janvier 2024

Art

Éditorial artistique

« L’art qui nous obsède » est une nouvelle série mensuelle rendant hommage aux œuvres d’art auxquelles les membres du personnel d’Artsy ne peuvent s’empêcher de penser et pourquoi. Des artistes peu connus que nos rédacteurs rencontrent lors d’expositions locales aux œuvres d’art qui deviennent virales sur notre plateforme, voici les œuvres qui nous obsèdent ce mois-ci.

Mirela Cabral, Dedham II2023

En s’abreuvant des tons froids et éblouissants de cette œuvre de l’artiste Mirela Cabral, basée à São Paulo, mes yeux enregistrent d’abord une symphonie d’abstraction, en notes joyeuses et oscillantes. En zoomant, les formes luxuriantes d’une scène de jungle émergent de la délicieuse cacophonie de la lumière réfractante : les contours tout en courbes des arbres tropicaux, une voie navigable bleu ciel, une triade de canoës et la suggestion d’un pont, rappelant le film de Claude Monet de 1899. chef-d’œuvre Pont sur un étang de nénuphars. Je peux presque sentir le soleil – une sensation bienvenue alors que nous traversons les jours les plus sombres de l’hiver ici à New York. —Jordan Huelskamp, ​​responsable de la conservation

Meredith Vendeurs, Une mouche et une baleine2019

Meredith Sellers est une artiste basée à Philadelphie dont le travail considère la violence écologique et économique en confrontant les références historiques de l’art avec des images photoréalistes contemporaines. Lorsque j’ai vu sa peinture présentée dans une exposition collective dans le nouvel espace de la Swing Gallery à Bushwick, j’ai été attirée par ses juxtapositions. Son arrière-plan gestuel et lavé à l’encre est en contradiction avec les bords nets des images intégrées à l’intérieur ; il crée des échos visuels entre les pétales de fleurs soyeux et la viande marbrée, mettant la beauté naturelle en conversation avec le sang. Cela, et j’adore le memento mori – dans ce cas, la mouche perchée sur la tulipe magnifiquement rendue de Sellers est un rappel de la mort, rendu d’autant plus puissant par son association avec un symbole bien connu de l’excès capitaliste. —Olivia Horn, rédactrice en chef associée

Oulala Imaï, huître2020

L’artiste japonaise Ulala Imai évoque une contemplation tranquille à travers ses représentations d’objets du quotidien. En appliquant des coups de pinceau doux, Imai ajoute des contours expressifs et des textures subtiles, créant un effet flou. Cette nature morte tranquille présente une vue rapprochée d’une huître sur une assiette blanche et croustillante, tandis qu’une tranche de citron jaune contraste avec les tons sourds pour injecter un sentiment d’optimisme. Il y a quelque chose de très pertinent dans la façon dont les artistes contemporains réinventent le genre classique de la nature morte : l’huître en tant que symbole solitaire incarne la sensualité, suggérant un sentiment ludique de désir. Les compositions minimalistes deviennent des véhicules pour les émotions humaines, laissant aux spectateurs la possibilité de tisser leurs propres récits personnels. —Adeola Gay, responsable de la conservation

Pixy Yijun Liao, Souris dorée2014

J’ai du mal à détourner le regard des photographies mises en scène de Pixy Yijun Liao, qui représentent l’artiste et son petit ami dans des positions inconfortables, souvent nus. Ce travail, Souris dorée (2014), présentée dans l’exposition actuelle de la Blindspot Gallery à Hong Kong, est moins cotée R que beaucoup de ses autres, mais cela laisse le spectateur trouver un érotisme plus subtil dans l’intimité des doigts entrelacés et le glamour très brillant du rouge. vernis à ongles et souris dorée. J’aime la suggestion de domination dans la façon dont une main en couvre une autre, imposant les décisions sur un écran quelque part hors du cadre. —Josie Thaddeus-Johns, rédactrice

Je suis sûr que je suis en bonne compagnie parmi ceux qui ont visité Dia Chelsea ces derniers temps et je ne peux m’empêcher de penser à Delcy Morelos. Les installations dévorantes de l’artiste colombien transforment la boue en de superbes sculptures minimalistes qui remplissent des pièces caverneuses, s’inspirant des cosmologies andines et amazoniennes, ainsi que d’un respect évident pour la nature dans ses formes les plus humbles. Ces œuvres sont des baumes pour les yeux et l’esprit, oui, mais aussi pour le bout des doigts et les narines ; les deux œuvres de Dia dégagent de douces effluves de cannelle et de clou de girofle, et l’une invite à un toucher doux. “Si vous lui faites du mal, vous me faites du mal, vous vous faites du mal”, dit Morelos au spectateur. Ce n’était pas ma première rencontre avec le travail de l’artiste : ses créations à la Biennale de Venise en 2022 et à la galerie parisienne de Marian Goodman en octobre dernier étaient tout aussi enchanteresses. Ce dessin de cette dernière exposition canalise l’énergie et les sensations des terrassements de Morelos : leur minimalisme chaleureux et hypnotisant et leur communion paisible avec la nature. —Casey Lesser, rédacteur en chef et directeur du contenu

Paula Turmina, Jardin secret2023