L’art public a-t-il une vie après la mort ?

Une commande d’art public, dont des dizaines sont décernées chaque année, représente l’une des plus hautes distinctions qu’un artiste puisse recevoir dans une ville comme New York, où l’espace sur le trottoir est limité, les matériaux sont chers et la concurrence pour une commande est féroce. Les commandes les plus prestigieuses de la ville sont distribuées par des organisations à but non lucratif, qui récompensent généralement des artistes établis, qui ont des galeries prêtes à assumer les coûts de production et à assurer une vie après la mort fructueuse pour les sculptures. Mais beaucoup s’adressent à des artistes émergents sans représentation en galerie, qui manquent de ressources pour s’assurer que chaque monument et sculpture a une vie après la mort, ce qui peut les laisser se démener pour sauver leur propre travail – ou, dans le cas de Zaq Landsberg, choisir de le détruire. .

En 2019, il a pris une pelle et a déterré les ancres gardant son exposition, “Islands of the Unisphere”, apposée sur les pelouses de Flushing Meadows Corona Park. Le spectacle comprenait une série de sculptures de la taille d’une table inspirées du célèbre globe du parc. Ses sculptures – contours du Japon, de Cuba et de Madagascar – avaient été utilisées comme bancs et tables de fortune par les visiteurs. Le département des parcs les avait commandés dans le cadre de son programme d’art public, offrant aux New-Yorkais des rencontres culturelles dans toute la ville.

“La plupart des îles se sont retrouvées à la poubelle”, a déclaré Landsberg, ajoutant qu’il avait transformé Cuba en un stand de plantes à l’intérieur de son appartement. “J’essaie d’être zen à ce sujet, mais honnêtement, ça fait mal à chaque fois que je dois détruire quelque chose.”