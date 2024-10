L’art original stimule le cerveau plus que les reproductions, selon une étude

Une étude neurologique commandée par le musée Mauritshuis de La Haye, aux Pays-Bas, a révélé que regarder des œuvres d’art en personne suscitait une réponse émotionnelle 10 fois plus forte que regarder ces mêmes œuvres en reproduction.

Les chercheurs ont équipé 20 sujets, âgés de 21 à 65 ans, d’un équipement de suivi oculaire et d’un scanner cérébral par électroencéphalographie (EEG) et leur ont montré cinq œuvres originales dans le musée et des répliques d’affiches de la boutique de cadeaux du musée dans un ordre variable. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) scanne le cerveau des participants enregistrés pour identifier les émotions déclenchées par les peintures.

Ces œuvres étaient « La Jeune Fille à la perle » de Johannes Vermeer (vers 1665) et « Vue de Delft » (vers 1659-1661), « Le joueur de violon » de Gerrit van Honthorst (vers 1626) et « Le joueur de violon » de Rembrandt van Rijn. Autoportrait »(1659) et « La leçon d’anatomie du Dr Nicolaes Tulp » (1632).





Une représentation visuelle de l’endroit où les participants ont exercé leurs yeux en regardant la vraie « Fille à la perle » (vers 1665) de Vermeer

Les résultats ont montré que les œuvres d’art réelles activaient le précuneus, la partie du cerveau associée à l’auto-réflexion. « La Fille à la perle » a suscité la réponse la plus forte, induisant « un engagement personnel et une réflexion personnelle plus profonds » que les autres œuvres testées, selon le rapport. La tendance selon laquelle les œuvres d’art induisent des réponses positives plus fortes que leurs reproductions s’applique également aux autres peintures de l’étude.

Les résultats, publiés à la fin du mois dernier, surviennent alors que les Pays-Bas de droite le gouvernement envisage de réduire les subventions au secteur culturel, ce qui pourrait supprimer jusqu’à 350 millions d’euros (~ 386,22 millions de dollars) un an de l’écosystème artistique, affectant éventuellement les espaces artistiques.

« Nous vivons à une époque où nous sommes de plus en plus confrontés à des copies et à des interprétations de la réalité », a déclaré Vera Carasso, directrice de l’Association des musées néerlandais dans un communiqué. « On pourrait penser que l’art ou les objets réels et authentiques deviennent alors moins importants, mais le contraire est vrai : le réel devient plus important. »