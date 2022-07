L’art numérique des «histoires infinies» vous emmènera dans un voyage hypnotique avec des zooms sans fin

Il est indéniable que l’ère numérique a véritablement transformé le mode de vie de l’humanité. L’évolution des technologies dans chaque segment a facilité notre style de vie et la numérisation a également couvert les arts et la peinture sous son égide. Nous disons cela parce qu’Internet a fait naître l’art numérique, qui a intrigué les internautes avec sa fonction particulièrement amusante d’innombrables zooms. Une vidéo d’une incroyable création d’un artiste a enflammé Internet. L’artiste a conçu une vidéo numérique avec un zoom avant sans fin pour raconter des “histoires infinies”.

L’art numérique, qui devient viral, a été réalisé par un utilisateur de Twitter nommé Vaskange. La vidéo désormais virale a été publiée avec la légende : « La vidéo originale de mon œuvre ici. Restez à l’écoute, pour découvrir d’autres histoires infinies ! » La vidéo montre une personne zoomant sur différents domaines de l’art pour montrer une nouvelle scène à chaque fois. Malgré d’innombrables zooms, le plus captivant est qu’il ne se pixelise pas. Et l’art a été réalisé d’une manière qui conserve sa qualité d’origine.

La vidéo originale de mes oeuvres ici.

Restez à l’écoute, pour découvrir d’autres histoires infinies ! pic.twitter.com/4J4pPXUd49 — Vaskange (@Vaskange) 26 juillet 2022

La vidéo a honnêtement laissé les internautes déconcertés par l’astuce de tant de zooms. Cependant, en passant à la section des commentaires, l’artiste a révélé qu’il avait dépeint l’histoire de ses vacances.

Il a dit : « Traduction ici : j’ai dessiné une nouvelle histoire sur une photo de mon bureau pour vous raconter mes vacances. L’excitation de partir quand on fait sa valise, puis le voyage, le voyage. Vous commencez déjà à relâcher un peu la pression, puis les explorations que vous faites pour découvrir de nouveaux endroits, et quand vous tombez sur des paysages absolument grandioses que vous ne soupçonniez pas. Mais pour moi, les vacances c’est aussi le soleil des îles et des petits villages coquets où l’on a l’impression que le temps s’est arrêté.

Jusqu’à présent, la vidéo a été visionnée plus de 12 millions de fois et a recueilli plus de 900 000 likes sur Twitter. Avez-vous aimé l’œuvre d’art?

