L’art multisensoriel de Mika Tajima centre l’humanité dans le torrent de la technologie

Art

Maxwell Rabb

Portrait de Mika Tajima. Photo de Matt Dutile. Avec l’aimable autorisation de la galerie Pace.

Une fois par semaine, Mika Tajima se rend à son exposition actuelle à la Pace Gallery de New York avec un bouquet de fleurs fraîches. Elle entre dans la galerie du rez-de-chaussée de Chelsea et remplace les fleurs mourantes dans sa sculpture. Naturiens (2024). La pièce présente un vase géométrique, perché au sommet d’un piédestal, rempli de plantes, le tout assis sous une lumière fluorescente. Au cours de la semaine, les fleurs cuisent sous la lumière, absorbent les rayons UV et commencent progressivement à émettre une étrange lueur bleue. La routine florale de Tajima ne se résume pas à un simple entretien ; c’est un geste symbolique envers les cycles de décadence et de renaissance. Les fleurs, rayonnantes de lumière mais en même temps fanées, rappellent aux spectateurs le caractère éphémère de la vie. Ce rituel est la pierre angulaire du spectacle « Energetics » de Tajima, présenté au Pace jusqu’au 24 février. L’exposition personnelle, la première de l’artiste à New York depuis huit ans, doit son nom à l’étude de l’énergie et de ses transformations. Les dernières enquêtes de Tajima se déroulent à travers 13 œuvres qui contemplent l’équilibre délicat de la vie au milieu de la marche incessante du progrès technologique.

Dès l’entrée dans la galerie, les visiteurs sont enveloppés par les senteurs d’eucalyptus et de menthe poivrée, une fragrance diffusée par Vipassana (2024), une sculpture noire en forme de pyramide sur socle avec un vaporisateur caché. À travers l’arôme, Tajima entend faire en sorte que les invités deviennent, selon ses mots, « soudainement très conscients » de leur environnement et les amènent dans le moment présent. Dans cet état de sensation exacerbée, le spectateur rencontre alors trois œuvres textiles colossales. Faisant partie de la série « Negative Entropy » de Tajima, ces tissages abstraits et encadrés ont une qualité picturale de loin et dégagent une énergie envoûtante en raison de leur ampleur et du contraste de couleurs net de leurs larges dégradés. De près, les fils tissés complexes émergent. Comme Vipassana, ces œuvres engagent les sens, même si dans ce cas, Tajima a visualisé des ondes sonores. Pour fabriquer ces textiles massifs, l’artiste basé à Brooklyn a traduit l’audio en spectrogrammes – des représentations visuelles de la fréquence sonore – puis a envoyé le résultat à une usine textile aux Pays-Bas, où ils ont été tissés avec un métier à tisser jacquard numérique.

«Je joue avec une tension entre matérialité et immatérialité», a déclaré Tajima dans une interview à la galerie. « Même si les choses sont numérisées, elles restent littérales. Nous avons littéralement encore nos corps, nos textiles, nos choses tactiles et tangibles, alors le tissage de quelque chose comme le son est devenu une expression parfaite de cela. C’est matérialiser quelque chose d’éphémère et de fugace.… Mais comme tout type de portrait ou de peinture, c’est juste l’essence de quelque chose. Ce n’est pas complet. Pour les œuvres antérieures de la série « Negative Entropy », Tajima a utilisé des enregistrements de terrain réalisés dans son ancienne maison de Philadelphie. Ces nouveaux travaux utilisent des données sur les ondes cérébrales auditives, recueillies grâce à une collaboration avec des neurochirurgiens utilisant l’électrostimulation dans le cadre d’une procédure visant à réparer les fonctions cérébrales. Avec l’audio de la procédure fournie par les neurochirurgiens, Tajima a créé des spectrogrammes, attribuant numériquement une couleur à chaque fréquence. Elle monumentalise ces fragments de conscience individuelle, agrandis dans de vastes proportions, pour représenter des moments d’existence infinitésimaux et éphémères. Grâce à cette utilisation de l’échelle, Tajima est capable de « jouer avec ce sentiment d’individu parmi les masses ».

Elle exploite également l’échelle avec beaucoup d’effet avec la sculpture Objet sensoriel (1er janvier 2023, États-Unis) (2024) – au cœur de l’exposition, dans laquelle elle oppose la vie relativement courte de la technologie numérique à l’immensité des temps géologiques. La sculpture comprend une grande pierre de quartz rose posée sur une vitrine, ornée d’un petit morceau de verre circulaire. Le verre est un cristal de mémoire 5D – un morceau expérimental de nanotechnologie familièrement connu sous le nom de « cristal de mémoire de Superman » – qui stocke chaque message publié sur Twitter (maintenant X) le 1er janvier 2023. La quantité massive de données est une représentation de notre empreinte numérique collective, compressée en un seul objet. Objet sensoriel est présenté dans « Energetics » aux côtés de trois autres monolithes de quartz rose, faisant partie de la série « Pranayama » de Tajima, du nom du rituel de respiration indien. Tajima a choisi d’incorporer le quartz rose à la fois en référence aux pratiques spirituelles New Age et en raison de ses qualités piézoélectriques, ou sa capacité à générer une charge électrique. Plus précisément, elle souligne comment il est utilisé pour alimenter les montres. « On a parfois l’impression que le temps passe si vite, si l’on pense à la technologie numérique et à ce qui se passe avec elle », a-t-elle déclaré. « Mais voici une montre : le cristal qui mesure l’heure depuis des milliards d’années depuis sa formation…. Il y a toutes ces temporalités dans la série qui aident à situer le spectateur et moi-même dans cette chronologie de l’infini.

Mika Tajima, vue de l’installation « Energetics » à la Pace Gallery, Chelsea. Avec l’aimable autorisation de la galerie Pace.

Les sculptures imposantes de Tajima, qui remplacent les figures humaines, représentent également la façon dont les gens tentent de comprendre ou de contrôler le corps. Les cristaux de quartz rose évidés sont alvéolés de jets de jacuzzi en bronze, permettant aux spectateurs de voir directement à travers les pierres. Les emplacements de ces piercings sont basés sur des schémas de points de pression d’acupuncture. « Si le capitalisme et la technologie tentent constamment d’exploiter notre énergie… beaucoup de ces techniques, anciennes et modernes, sont récupérées par le capitalisme pour être mises au service d’autre chose », a expliqué Tajima, citant la corporatisation de pratiques spirituelles comme la méditation comme un moyen d’exploiter notre énergie. technique pour améliorer la productivité. “Il y a toutes ces choses qui sont en tension les unes avec les autres parce que, bien sûr, la méditation est ostensiblement réservée à l’individu.”

Surtout, les 13 œuvres d’art de « Energetics » interrogent l’existence humaine, tissant ensemble l’infini et l’infinitésimal comme marqueurs de mémoire et d’expérience. À travers ses œuvres, empreintes de spasmes cérébraux, de tweets et de fleurs ultraviolettes, Tajima reflète la façon dont nous changeons constamment au rythme rapide des progrès technologiques, que nous le voulions ou non. «Je me triangule et je m’écholocalise», a-t-elle déclaré. «Je plaisante toujours sur le fait de tromper l’algorithme parce que vous ne voulez pas être pleinement connu. Un individu est constamment en formation et en transformation… comme s’il mourait, mais il rayonnait.