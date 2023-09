L’art, le vin, les bottes et l’espace font tous partie des événements du week-end – Shaw Local

Festival du vin vintage de l’Illinois : Le plus grand festival du vin de l’État est prévu de 11h00 à 18h00 le samedi et de midi à 17h00 le dimanche au Canal Market d’Utica. Plus de 20 établissements vinicoles y participeront. Aller à https://www.vintageillinois.com/categories/wineries/ pour une liste. Il y aura de la nourriture et des vendeurs disponibles. Dan Hubbard se produira de 12h30 à 14h00, Steve Sharp Music de 14h30 à 16h00 et Jack Dupp and the Empty Bottles de 16h30 à 18h00. Les billets varient de 30 $ à 60 $. Aller à https://www.vintageillinois.com/ pour plus d’informations sur l’événement.

Boots, Brews & BBQ et Cruisin’ Against Cancer : Boots, Brews & BBQ est prévu de 17 h à 22 h samedi sur la place Senica à Oglesby. L’événement réservé aux adultes coûte 5 $. La musique sera interprétée par Whiskey Romance, un groupe country de Chicago. DJ Boomer assurera également la musique. Big B BBQ et les food trucks du Chef Soma seront présents. Des lancers de haches, un taureau mécanique, des sacs et des jeux de jardin feront également partie des activités. Le 10e salon automobile annuel Cruising Against Cancer, parrainé par Cops 4 Cancer, se déroulera samedi de 16 h à 20 h au Root Beer Stand, 225 N. Columbia Ave., Oglesby. L’inscription coûte 10 $. Des plaques de tableau de bord seront fournies pour les 100 premières voitures. Il y aura des prix de présence, un tirage 50/50 et des tombolas. Les 50 meilleurs prix, les prix du meilleur original et de la meilleure modification seront décernés, ainsi que le Larry Glynn Memorial Award. Aller à https://www.facebook.com/Oglesby pour plus d’informations sur l’événement Boots, Brews & BBQ et https://www.facebook.com/Cops4Cancer pour plus d’informations sur le salon de l’automobile.

Pluto Fest et Food Truck Festival : Pluto Fest se déroulera de 11h00 à 17h00 samedi au City Park de Streator et comprendra une tente de dégustation de bières maison, un marché de producteurs, des vendeurs d’artisanat et de détail ainsi que des activités pour les enfants. L’événement présentera des souvenirs sur le thème de Pluton, notamment des T-shirts, des verres à vin, des verres à bière et des tasses Finefield Pottery, le tout pour célébrer la découverte de Pluton par Clyde Tombaugh, originaire de Streator. La musique sera interprétée par Truman’s Ridge de 11h00 à 14h00 et Street Corner Blue de 15h00 à 18h00. Le Food Truck Festival aura lieu de 11h00 à 18h00 au City Park le long de Hickory Street et mettra en vedette des vendeurs de nourriture, de la musique et des boissons. Aller à https://www.facebook.com/StreatorFoodTruckFest pour plus d’informations sur le festival des food trucks et les vendeurs.

Marché artisanal des jardins Hornbaker : Hornbaker Gardens accueillera son 10e marché artisanal annuel de 10 h à 16 h samedi au 22937 County Road 1140 N à Princeton. L’événement comportera un marché de l’art avec plus de 35 artistes spécialisés dans la poterie, le bois, la photographie, la peinture, les bijoux, la fibre, le verre, le métal, le cuir et les mosaïques, entre autres. Les autres activités comprennent de la musique live, du vin August Hill, de la bière artisanale, des vendeurs de produits alimentaires locaux, des produits de boulangerie, des glaces et du maïs chaud. Nouveauté cette année, les participants peuvent également vivre une expérience pratique consistant à peindre un carré dans le cadre d’une mosaïque murale. La peinture murale est conçue par Urbana Artisti Tara Jaggers. L’événement est gratuit et plus d’informations peuvent être trouvées sur hornbakergardens.com.

Marché artisanal du troisième vendredi : Un dernier marché artisanal en prime, le troisième vendredi, aura lieu vendredi de 18 h à 21 h dans le pâté de maisons 200 de la rue West Madison à Ottawa. Il y aura plusieurs vendeurs d’art, de la musique, de la nourriture et des événements en direct organisés par Open Space Gallery. Katie Belle et Joe Trupiano se produiront. Il y aura une tente créée par les enfants, sponsorisée par Open Space, un jeu de papillons fantastiques pour les enfants, dans lequel ils pourront se déguiser en papillon et prendre leur envol. Les clients peuvent également explorer le Stained Glass Playhouse, créer un chef-d’œuvre sur un chevalet, jouer au géant Connect Four ou barboter dans la station d’eau. De plus, le lancer de hache sera disponible. Aller à https://www.facebook.com/OttawaILArt pour plus d’informations sur l’événement et ses vendeurs.

