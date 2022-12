L’art joue un rôle clé dans la revitalisation de Lockport. – Section locale de Shaw

Amy Curtis raconte une histoire le 19 octobre 2022 à Nik & Ivy Brewing à Lockport. L’événement, Stories R Us, a lieu tous les mois. La fondatrice et animatrice est l’artiste Barbara Eberhard. (Denise Unland)

. Sam Love de l’Indiana a présenté les résultats du Lockport Poetry Project sous le passage souterrain entre les bâtiments Gaylord et Norton – en utilisant de la pâte de blé pour que les mots résistent à la fois aux éléments et au temps qui passe, a déclaré Love dans un article du Herald-News de 2018. .

Sur la photo, Wendy Streit, présidente de la série d’art d’été de Lockport, et le maire Steve Streit, également ancien professeur d’art à l’Illinois Institute of Art. Ils posent avec l’un des deux canards qui ont été peints pour ressembler au canard en caoutchouc jaune traditionnel. Les autres canards personnalisés sont en train d’être attribués aux artistes sélectionnés par l’Illinois State Museum. (Photo fournie)

[ A $25,000 grant from the Canadian National Railroad in conjunction with America in Bloom beautifies area near I&M Canal ]