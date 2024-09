L’art inhabituel d’un artiste de Sheffield

Son travail orne désormais les murs des amateurs d’œufs du monde entier et figurait même dans la publicité du Super Bowl 2024 de Hellmann.

Un artiste qui crée des peintures à l’huile réalistes des œufs que son partenaire fait frire pour le brunch en a vendu jusqu’à présent plus de 600.

« Elle a vendu beaucoup de ses vêtements pour payer son loyer et j’ai mis mes œuvres en ligne. »

Un jour, il décide de peindre divers objets du quotidien, notamment des chaussures, un robinet de salle de bain, un petit pain glacé et un œuf au plat.

M. Halksworth peint des œufs au plat dans différentes variantes et ils rencontrent tous un succès auprès des clients.

« Nous mangeons des œufs pour le brunch plusieurs fois par semaine – généralement avec de l’avocat ou des épinards sur du pain grillé – et nous prendrons quelques photos de référence dès qu’ils seront frits avant de les manger », a déclaré M. Halksworth.

Après qu’il ait fini de s’en inspirer, le couple et leur chien Sid mangent les œufs.

Aujourd’hui, quatre ans plus tard, il a peint 615 variantes d’un œuf au plat, certains fendus, d’autres poivrés, à double jaune, gros, petits ou à la poêle.

Miss Haigh lui a suggéré d’en peindre simplement un autre et lui a proposé de faire frire un œuf pour qu’il l’utilise comme sujet.

M. Halksworth peint dans son appartement de Sheffield où il vit avec sa petite amie et leur chien

Selon une « carte des œufs » créée par sa petite amie, son travail, qui est généralement publié par lots le vendredi, a été expédié dans 30 pays différents.

Parmi les fiers propriétaires se trouvent des célébrités bien connues et – au grand amusement de M. Halksworth – une personne qui vit sur Bacon Street et quelqu’un dont le nom de famille est Egg.

Plus tôt cette année, l’une de ses créations figurait dans la publicité du Super Bowl de la marque de mayonnaise Hellmann avec l’actrice et comédienne Kate McKinnon et Mayo Cat.

M. Halksworth peint également d’autres objets liés à l’alimentation, mais ses œufs au plat sont de loin les plus populaires.