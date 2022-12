L’art et le texte de l’IA deviennent plus intelligents, que se passe-t-il ensuite ?

Brûleur avant25:19L’art et le texte de l’IA deviennent plus intelligents, que se passe-t-il ensuite ?

Au cours des dernières semaines, les dernières versions d’outils de création d’art IA, ainsi qu’un nouveau chatbot IA convaincant ont inondé les médias sociaux.

Les outils peuvent être amusants, avec des personnes créant des selfies artistiques et améliorés à l’aide de Lensa, des concepts artistiques étranges avec DALL-E 2, ou explorant la façon dont le chatbot, ChatGPT, crée une prose apparemment originale et complexe en quelques secondes. Mais les nouveaux outils sont également une démonstration de la puissance de l’IA et laissent entrevoir un avenir relativement proche où elle pourrait remplacer de manière convaincante les travailleurs humains.

Aujourd’hui, Will Knight, rédacteur principal chez WIRED, se joint à nous pour discuter de ce qui se cache derrière ces nouveaux outils d’IA populaires, de certains de leurs pièges et de l’impact qu’ils ont déjà sur la société.