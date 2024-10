L’art et la science se rencontrent au nouvel événement de Junction Creek

Le 25 octobre, vous pourrez participer à Creatures of the Night Paint Social et Bat Quest, combinant art, éducation et recherche sur la faune au nom de la conservation des chauves-souris.

Si vous recherchez le juste milieu entre l’art et la science, le prochain événement Creatures of the Night Paint Social et Bat Quest du Junction Creek Stewardship Committee pourrait être ce que vous recherchez avec cette opportunité unique de combiner l’art, l’éducation et la faune. recherche, le tout au nom de la conservation des chauves-souris.

Cet événement de collecte de fonds aura lieu le vendredi 25 octobre de 18 h 30 à 21 h au Centre Vivre avec les Lacs et est conçu pour être une occasion amusante de faire preuve de créativité, d’en apprendre davantage sur le rôle essentiel que jouent les chauves-souris dans l’écosystème de Sudbury et de soutenir la recherche sur la faune et les efforts de conservation.

Les événements de la soirée comprendront :

Paint Social : Les participants peuvent libérer leur côté artistique en créant leur propre chef-d’œuvre inspiré des chauves-souris, guidé par l’artiste locale Katie Fenerty. Aucune expérience préalable en peinture n’est nécessaire et tout le matériel sera fourni.

Bat Quest : Après la séance de peinture, les participants se lanceront dans une démonstration de surveillance acoustique des chauves-souris pour en apprendre davantage sur les différentes espèces trouvées dans la région de Sudbury et sur les efforts locaux en cours pour les étudier et les protéger.

Prix ​​de présence et friandises : Les participants auront la chance de gagner un prix de présence et de déguster de délicieuses friandises offertes par des entreprises locales.

Votre chance de soutenir les efforts de conservation de la faune dans la communauté : les fonds collectés seront consacrés à la recherche sur la faune locale et à la restauration de l’habitat pour soutenir les efforts de conservation.

Un communiqué du comité indique que les chauves-souris sont des héros méconnus de l’environnement, fournissant des services inestimables tels que la lutte antiparasitaire, la dispersion des graines et la pollinisation. À Sudbury, les chauves-souris aident à réguler les populations d’insectes, notamment les moustiques et les ravageurs agricoles, réduisant ainsi le besoin de pesticides chimiques. Cependant, de nombreuses espèces de chauves-souris sont en danger en raison de la perte d’habitat, du changement climatique et de maladies comme le syndrome du nez blanc, qui a dévasté les populations de toute l’Amérique du Nord.

Pour cette raison, sur les huit espèces de chauves-souris en Ontario, quatre sont actuellement classées comme en voie de disparition, et trois autres seront bientôt ajoutées à la liste des espèces en voie de disparition.

« La recherche et la conservation des chauves-souris sont cruciales pour protéger ces créatures remarquables et maintenir la santé de nos écosystèmes », a déclaré Miranda Virtanen, directrice exécutive du Junction Creek Stewardship Committee, dans le communiqué. « Notre événement vise à collecter des fonds pour la recherche et les efforts de conservation en cours sur la faune tout en engageant la communauté dans la conservation des chauves-souris. »

Dans le cadre des efforts de surveillance de la santé des cours d’eau du Junction Creek Stewardship Committee, leur équipe de recherche a mené des enquêtes acoustiques sur les chauves-souris pour combler les lacunes des données scientifiques et contribuer à la conservation locale des chauves-souris.

Cet été, ils ont participé au programme de surveillance acoustique des chauves-souris du zoo de Toronto, travaillant avec des bénévoles de la communauté pour mieux comprendre les chauves-souris de Sudbury grâce à la surveillance acoustique des appels d’écholocation.

La surveillance acoustique des chauves-souris implique l’utilisation de détecteurs automatisés et de microphones spécialisés pour capturer les sons à haute fréquence au-delà de la portée de l’audition humaine. Ces appareils enregistrent l’activité des chauves-souris tout au long de la nuit, fournissant ainsi des informations précieuses sur leur emplacement, leurs préférences en matière d’habitat et leurs niveaux d’activité globaux. Ces données sont essentielles pour surveiller les populations de chauves-souris et orienter les efforts de conservation ciblés. Des études récentes ont montré que Sudbury abrite les huit espèces de chauves-souris de l’Ontario.

Le communiqué indique qu’un soutien continu est crucial pour la recherche en cours sur la faune et la restauration de l’habitat, ce qui améliorera la fonction de l’écosystème et apportera des avantages sociaux et économiques à la communauté.

« En participant à l’événement Créatures de la nuit, les membres de la communauté peuvent profiter d’une soirée amusante de peinture tout en découvrant les chauves-souris et leur importance pour notre écosystème », poursuit-il. « Plus important encore, la participation soutient directement la recherche et la conservation locales sur les chauves-souris. »

Les bénéfices de l’événement financeront la recherche sur la faune et les efforts de restauration de l’habitat, contribuant ainsi à protéger les populations de chauves-souris et à renforcer les initiatives locales de conservation.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur le Comité d’intendance de Junction Creek ici.