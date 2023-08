L’art entièrement créé par l’IA ne peut pas être protégé par le droit d’auteur, juge le juge américain

Pour ceux de l’industrie du divertissement (et des domaines créatifs plus généralement), l’IA a été un sujet extrêmement controversé. Comme divers sites Web comme Art Station ont décidé de laisser l’art créé par la technologie controversée persister sur leurs plateformes – soit librement, soit avec des directives spécifiques – Hollywood écrivains et acteurs sont frappants en partie parce qu’ils craignent que les studios puissent facilement utiliser la technologie comme un moyen d’éviter de les payer. Heureusement, la loi sur la propriété intellectuelle est là pour dire que les droits d’auteur continueront de s’appliquer uniquement aux œuvres créées par l’homme.

Vendredi, la juge de district américaine Beryl Howell a réaffirmé ce sentiment avec elle statuer, déclarer « la paternité humaine est une exigence fondamentale ” pour toute personne recherchant un droit d’auteur. La déclaration a été faite en ce qui concerne l’offre de Stephen Thaler pour que le gouvernement commence à autoriser la protection des droits d’auteur pour Œuvres créées par l’IA . Thaler, qui est ingénieur en chef de la société de réseaux neuronaux Imagination Engines, essaie de faire pression pour protéger les créations d’IA depuis 2018. Au moment de sa candidature initiale le Bureau du droit d’auteur l’a refusé en disant « le lien entre l’esprit humain et l’expression créative » était un facteur clé dans la protection d’une œuvre.

Howell, dans cette décision la plus récente, a réaffirmé que la loi américaine sur le droit d’auteur « ne protège que les œuvres de création humaine ». En outre, elle a déclaré que les créations réalisées par des « acteurs non humains » tels que l’IA « n’ont pas besoin d’incitation avec la promesse de droits exclusifs en vertu de la loi américaine, et le droit d’auteur n’a donc pas été conçu pour les atteindre ». Tout en reconnaissant que le droit d’auteur est censé « s’adapter avec le temps », elle a soutenu que tout ce qui cherche à être protégé est tenu d’avoir « un auteur ayant la capacité de travail intellectuel, créatif ou artistique. Cet auteur doit-il être un être humain pour revendiquer la protection du droit d’auteur ? La réponse est oui. »

Studios hollywoodiens progressent progressivement vers l’intégration de l’IA leurs productionset il est probable qu’ils continueront à le faire en ayant suffisamment d’humains impliqués pour que le travail est techniquement qualifié de être écrit par de vraies personnes. Le problème plus large de l’utilisation de l’IA dans les domaines créatifs n’a pas été résolu ici – et étant donné que les artistes sont actuellement intenter une action en justice à propos de l’utilisation de leur art pour former l’IA, il faudra un certain temps avant qu’il y ait une quelconque résolution en vue.

Décision complète de Howell peut être lu ici.

[via[viaLe journaliste hollywoodien]

