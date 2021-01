Une installation géante de 33 mètres d’un vagin au Brésil est devenue le centre d’un affrontement entre les partisans d’extrême droite du président Jair Bolsonaro et les admirateurs d’art de gauche. La sculpture faite à la main en béton de 108 pieds, intitulée Diva, a été dévoilée par l’artiste remarquable Juliana Notari samedi.

La sculpture, qui a pris 11 mois à construire installée pour provoquer un débat sur la «problématisation du genre», a maintenant divisé les fans et les partisans de droite. La sculpture rouge vif a été installée dans un parc d’art rural qui était un ancien moulin à sucre à Pernambuco, considéré comme les États les plus dynamiques du Brésil. L’artiste Notari dans un post Facebook a déclaré que la vulve est censée « remettre en question la relation entre nature et culture dans notre société occidentale phallocentrique et anthropocentrique ».

le Message Facebook partagé le 31 décembre est devenu viral avec plus de 25 000 commentaires et 12 000 partages. «De nos jours, ces questions sont devenues de plus en plus urgentes», écrit-elle, ce que les gens considèrent comme une fouille au climat de plus en plus intolérant dans le Brésil de Bolsonaro.

Cependant, la page Facebook de l’artiste a été inondée de commentaires des partisans de Bolsonaro et des critiques d’art qui ont critiqué l’œuvre d’art et l’ont qualifiée d’« obscène » et de « transphobe ». Le message viral a provoqué la colère des partisans de Bolsonaro qui ont critiqué la «gauche».

«La gauche est à nouveau obsédée par le caca ou la genitilia», a commenté un utilisateur sur le post Facebook. D’autres utilisateurs ont qualifié l’œuvre d’art de «merde» et ont écrit qu’elle était de «mauvais goût».

Certains utilisateurs se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur colère et leurs sentiments face à «l’hypocrisie» de l’installation. Un utilisateur a souligné qu’une « femme blanche nommée Juliana Notari » avait pris l’aide d’un « groupe d’hommes noirs » pour construire un vagin sur une colline. L’utilisateur l’a qualifié de «transphobe» et s’est demandé «qu’est-ce que c’est que les féministes assimilent sur leurs parties du corps leur féminité.» Elle a qualifié l’œuvre d’art de «putain d’effrayant».

Passei a tarde pensando sobre essa obra da Juliana Notari. Uma escultura de vulva que ela descreve como um ato de resistência artística e problematização de gênero, mas que pra ser criada usou praticamente só mão de obra de homens negrosuma sátira do feminismo branco? pic.twitter.com/V0zcq6sUpf– Jess (@ladygrisa) 1 janvier 2021

Un autre utilisateur de Twitter par son nom Études de genre pour les hommes appelé Notari «Karen» pour avoir utilisé des hommes noirs pour «creuser des tranchées dans la chaleur sur des salaires de subsistance» pour «créer une sculpture d’art géante du vagin». Plus tard, elle a critiqué l’incident et l’a appelé «un tel manque de conscience de soi».

Un tel manque de conscience de soi … cette Karen au Brésil a amené des hommes noirs à creuser des tranchées dans la chaleur avec un salaire de subsistance pour créer une sculpture d’art géante sur le vagin. pic.twitter.com/7eC0yRekFD– Études de genre pour les hommes (@JohnDavisJDLLM) 2 janvier 2021

Kleber Mendonca Filho, un réalisateur de Pernambuco, a félicité Notari pour avoir répondu à un moment aussi conservateur de l’histoire brésilienne avec un énorme vagin. Il s’est tourné vers Twitter et a écrit que les réactions à son travail sont un miroir de la société) et l’a qualifié de « succès ».

Viva Juliana Notari, botar homens pra fazer um bucetão de 30 metros na Zona da Mata pernambucana, em plenos anos Bolsonaro. As reações à obra são espelho, um sucesso. https://t.co/7Zou85kBtD– Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) 3 janvier 2021

La caricaturiste trans Laerte Caoutinho s’est également prononcée en faveur de Notari et a tweeté qu’il y avait beaucoup à penser dans l’œuvre.

De nombreuses personnes se sont prononcées en faveur de l’installation et de l’artiste. Un utilisateur a écrit qu’il s’agissait du « meilleur art public de 2021 jusqu’à présent » et un autre a félicité ce travail en disant que « il ne sera jamais compris par les patriarches, les phalocrates et les médiocrités néolibérales et facho-chrétiennes comme Bolsonaro et sa faune ».

Plusieurs autres ont défendu la liberté de l’artiste.

Un autre partisan a partagé qu’elle adorait cela et a déclaré qu’ils « avaient besoin de plus d’œuvres de ce type qui élèvent le féminisme ».

Bolsonaro a été connu pour être critique de la culture, des artistes, en particulier qui s’opposent et parlent contre le gouvernement. Depuis qu’il a pris ses fonctions en 2019, il les a décriés comme des éponges décadentes qui traient des fonds publics pour colporter la propagande communiste.