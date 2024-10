L’art du collage de briques : 4 projets qui explorent des conceptions texturales adaptées aux conditions hivernales du Canada

Façade d’une maison en toile à Toronto. Image © Younes Bounhar et Teddy Shropshire via Archdaily

Le climat du Canada est connu pour ses contrastes spectaculaires, allant des hivers glacials aux étés chauds. Les grandes régions métropolitaines comme Toronto, Montréal et Vancouver sont confrontées à diverses conditions météorologiques extrêmes : de fortes chutes de neige, des tempêtes de verglas et des températures glaciales sont courantes. Dans certains cas, les températures peuvent descendre en dessous de -30 degrés Celsius, notamment dans des villes comme Montréal ou Québec. À son tour, ces conditions météorologiques créent certains défis pour les architectes et les ingénieurs lorsqu’ils conçoivent avec certains matériaux. Dans ce contexte, la brique reste un matériau de construction populaire non seulement en raison de conductivité thermique relativement faiblece qui en fait un bon isolant pendant l’hiver mais aussi en raison de son lien avec le patrimoine architectural du pays.

Alors que la brique était autrefois un matériau porteur principal, son rôle a évolué dans l’architecture moderne et est désormais utilisée principalement pour les murs non porteurs et les revêtements extérieurs. Cela permet aux architectes d’expérimenter la brique en tant qu’élément de texture et de conception, plutôt que de se concentrer sur ses capacités structurelles. Même si le climat influence les choix matériels, l’importance historique de la brique et sa capacité à créer des textures et des motifs complexes dans les façades en font un choix incontournable pour les projets contemporains partout au Canada. Les architectes modernes trouvent constamment de nouvelles façons de réinterpréter ce matériau classique, en explorant diverses configurations de liaisons et textures de surface qui ajoutent une richesse esthétique tout en garantissant que les bâtiments restent résilients aux conditions météorologiques extrêmes.

Poursuivez votre lecture pour découvrir 4 projets qui présentent des conceptions de liaisons de briques dans plusieurs des grandes villes du Canada.

Façade principale de la résidence High Park à Toronto. Image © Photographie Doublespace via Archdaily

Gros plan du lien de brique à la résidence High Park à Toronto. Image © Photographie Doublespace via Archdaily

Le projet situé à Toronto, en Ontario, s’inspire des voûtes italiennes et les perce dans le volume, obtenant ainsi une géométrie qui aide à distribuer la lumière et l’air à l’intérieur. Dans la façade, la voûte en brique est une soustraction du volume monolithique, qui utilise le matériau comme un hommage respectueux à l’histoire des détails de maçonnerie de Toronto. Les architectes ont réalisé une adaptation du lien flamand, montrant des briques uniques et répétitives en saillie sur toute sa surface. Cela devient un plan uniforme mais texturé mettant l’accent sur le profil voûté. Le relief permet également à la façade de capter les changements saisonniers, créant des ombres contrastées en été et les adoucissant en hiver lorsque la neige se dépose sur le dessus.

Façade principale de La Géode à Montréal. Image © Adrien Williams via Archdaily

Façade arrière de La Géode et gros plan du liant brique. Image © Adrien Williams via Archdaily

Cette maison est située à Montréal, province de Québec. Le projet se veut une densification douce qui s’inscrit dans le contexte du Plateau Mont-Royal sans le dénaturer. Dans cette zone, la brique est l’un des matériaux de construction les plus courants. Les concepteurs ont donc décidé de différencier le projet en créant un lien de brique qui ressort du plan plat de la façade pour créer des ombres intéressantes lors des journées ensoleillées. Au-dessus des balcons, le collage crée un effet écran en espaçant les briques à différentes longueurs. La combinaison des deux liens crée un motif qui donne au projet un aspect contemporain qui différencie le bâtiment de ses voisins.

Façade d’une maison en toile à Toronto. Image © Younes Bounhar et Teddy Shropshire via Archdaily

Détail de liaison en brique à la maison Canvas. Image © Younes Bounhar et Teddy Shropshire via Archdaily

Située à Toronto, en Ontario, dans le quartier de Forest Hill, cette maison est entourée de maisons géorgiennes. Sa forme carrée utilise des motifs de briques ondulées monochromes qui la distinguent des maisons environnantes. La façade crée un rythme en se gonflant et en reculant pour créer des surplombs, comme les mouvements d’un drap de théâtre. Le motif est formé d’une unité répétitive de cinq briques. L’optique est réalisée en associant une seule brique à des interprétations de corbeaux improvisées individuellement, qui rappellent l’élégance d’une maison géorgienne.

Façade principale du magasin de livrée à Calgary. Image © Robert Lemermeyer via Archdaily

Gros plan sur un lien en brique dans Canvas House. Image © Robert Lemermeyer via Archdaily

La communauté d’Inglewood, le plus ancien quartier de Calgary, province de l’Alberta, comprend de nombreuses typologies industrielles. Ces dernières années, de nombreuses start-ups, brasseries, galeries et restaurants ont emménagé dans les anciens bâtiments, créant un nouveau sentiment d’optimisme. Le bâtiment est enveloppé dans la direction est-ouest de métal à joints debout, formant un conteneur pour la brique sur les façades nord et sud. Semblable à La Géode de Montréal, ce lien de brique est formé par la répétition d’une seule brique dépassant d’un plan plat de la façade. Cependant, dans ce projet, les concepteurs ont décidé de jouer avec la géométrie de la texture, en utilisant les briques individuelles, comme des sortes de pixels sur un écran, pour générer une forme géométrique évoquant un toit à double pignon.