L’art du co-fondateur de Microsoft, Paul Allen, dépasse 1,5 milliard de dollars aux enchères

Des manipulateurs d’art tiennent un tableau intitulé “La montagne Sainte-Victoire” de Paul Cezanne (estimation sur demande : plus de 120 000 000 $) lors d’un appel photo pour présenter les faits saillants de la succession du philanthrope et co-fondateur de Microsoft, Paul G. Allen à Londres le 14 octobre 2022.

Christie’s a vendu 60 œuvres de la collection Paul G. Allen pour plus de 1,5 milliard de dollars mercredi soir, alors que de riches collectionneurs du monde entier ont ignoré les soucis économiques et cryptographiques pour investir dans des œuvres d’art trophées.

Cinq tableaux ont franchi la barre des 100 millions de dollars, dont le best-seller de la soirée, “Les Poseuses, Ensemble” de Georges Seurat, qui s’est vendu 149,2 millions de dollars. Plusieurs œuvres se sont vendues trois ou quatre fois leurs estimations, plusieurs artistes établissant de nouveaux records aux enchères, dont Vincent van Gogh, Edward Steichen et Gustav Klimt.

Le total des ventes de 1,506 milliard de dollars a pulvérisé le précédent record de la collection la plus chère jamais mise aux enchères, établi par la collection Harry et Linda Macklowe vendue aux enchères chez Sotheby’s pour 922 millions de dollars. Le total des ventes de la collection Allen grimpera encore plus haut jeudi matin, lorsque 95 autres lots seront mis aux enchères.

La vague de ventes à huit et neuf chiffres a suggéré que les riches du monde entier considèrent toujours l’art des chefs-d’œuvre comme une protection contre l’inflation et peut-être une réserve de valeur plus sûre que les actions et les crypto-monnaies de plus en plus volatiles. La vente est intervenue le jour même où le Dow a chuté de plus de 600 points et le bitcoin a plongé à ses plus bas niveaux depuis novembre 2020.

La collection de Paul Allen, le défunt co-fondateur de Microsoft, était un trésor de chefs-d’œuvre couvrant 500 ans. Tous les bénéfices iront à des œuvres caritatives, puisque Allen a signé le Giving Pledge promettant de laisser au moins la moitié de sa fortune à des œuvres caritatives.

L’œil vif d’Allen pour le grand art a également fait de grands investissements. Il a acheté “Birch Forest” de Gustav Klimt pour 40 millions de dollars en 2006, et l’a vendu mercredi pour 104 millions de dollars.