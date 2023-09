L’art du 10e anniversaire de Outbreak Day révélé

Même s’il n’y a pas de jeu cette année, 2023 est une année importante pour Naughty Dog. L’adaptation télévisée par HBO de sa franchise d’horreur zombie à succès Le dernier d’entre nous a été créé et a atterri avec un tel succès retentissant qu’il était clair une deuxième saison arrivait avant que le feu vert officiel ne soit donné. Et comme si cela n’était pas assez important, la sortie initiale du premier jeu sur PlayStation 3 a eu lieu il y a 10 ans. en juin dernier.

Merci, le dernier d’entre nous. Merci beaucoup. | Revue de l’épisode 7 de The Last of Us

Demain, le 26 septembre, c’est aussi le 10e anniversaire du « Outbreak Day », le jour où tout s’est mal passé lors du premier match et où l’infection cérébrale au Cordyceps a atteint une masse critique. Les années précédentes, Naughty Dog’s a célébré l’occasion avec des illustrations de Joel et Ellie du jeu original, et cela se reproduit à nouveau avec une collaboration entre Gallery Nucleus et Plush Art Club. L’œuvre d’art sous licence officielle sera mise en vente demain et io9 peut révéler en exclusivité les œuvres d’art que vous pourrez acheter.

Le premier met en scène Joel et Ellie dos à dos et vient de l’artiste Gharliera. Une version régulière de l’art, que vous pouvez voir ci-dessous, vous coûtera 60 $, tandis que la version plus coûteuse à 85 $ est une variante holofoil « Cordyceps », qui présente notamment les vignes de champignons bien visibles dans l’émission HBO.

Image: Gharliera/Galerie Nucleus & Plush Art Club

Pendant ce temps, la deuxième œuvre montre Joel et Ellie chevauchant un cheval à travers la post-apocalypse et provient de l’illustrateur Ilya Kouvshinovqui a également réalisé la vidéo « Let You Down » pour la série Netflix Cyberpunk Edgerunners. Comme pour Gharliera, l’illustration de Kuvshinov est disponible en deux versions : la version colorée initiale coûte 65 $, tandis que la variante « Firefly » (du nom de la milice révolutionnaire en vedette dans les deux jeux) coûtera 75 $. Les pièces des deux artistes auront des stocks individuels limités de 85 à 200 tirages, selon les versions, et auront toutes des dimensions de 18″x 24″.

Galerie Nucleus’ site web va mettre Le dernier d’entre nous les œuvres d’art seront mises en vente à partir du mardi 26 septembre à 12 h HP.

Le régulier Image: Ilya Kuvshinov/Galerie Nucleus & Plush Art Club

La variante Image: Ilya Kuvshinov/Galerie Nucleus & Plush Art Club

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.