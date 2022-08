L’art Dokara du Bengale prend un nouveau souffle à Kashi

Même dans la ville du dieu Shiva – Kashi, les préparatifs pour Ganesh Utsav, le culte de Ganesh, se sont accélérés. Les marchés sont décorés et les statues de Ganpati Bappa peuvent être vues en train d’adorer à plusieurs endroits du vaste marché. Et cela a commencé à attirer les foules alors que le culte est encore à une journée.

La plus attrayante de toutes les statues est celle réalisée dans le style Dokara du Bengale et ces statues sont très demandées dans la ville de Bénarès cette année. Ceci, à son tour, a donné un nouveau souffle aux artistes Dokara de la ville de Varanasi, représentés par le Premier ministre Modi au Parlement.

Presque tous les magasins de Varanasi ont ces statues de Ganpati et qui est le centre d’attraction pour les gens d’ici. Un commerçant, Saurnali a déclaré que c’est pour la première fois qu’à Varanasi, les statues de Ganapati ont été conçues sur l’art Dokara du Bengale et qu’il existe une forte demande pour de telles statues.

En ce qui concerne son coût, cela dépend de la taille de la statue, et des statues de 250 ₹ à 5 000 ₹ sont disponibles sur le marché.

Ces statues sont considérées comme pures

Selon les clients, ils vont ramener à la maison une statue de Ganesh qui a été conçue sur l’art de Dokara pour le culte. Les statues de Ganesh fabriquées dans le style Dokara sont en argile et en métal et c’est pourquoi elles sont considérées comme pures pour le culte et elles sont également très attrayantes.

Art millénaire

L’art Dakara du Bengale est une ancienne forme d’art pratiquée dans la partie orientale de l’Inde. Dans cet art, les artistes fabriquent des statues de dieux à partir de cire, d’argile et de métal. Outre le Bengale, cette forme d’art est également célèbre et pratiquée dans le Jharkhand, l’Odisha et dans les zones tribales du Madhya Pradesh. Cette forme d’art statuaire est très complexe et nécessite une grande précision.

