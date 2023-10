L’art des badges de Star Wars Celebration 2023 est désormais limité aux affiches

Guerres des étoiles Célébration 2023 Wion se souviendra de beaucoup de choses. L’annonce de nouveau Guerres des étoiles films. Célébrant 40 ans de Le retour du Jedi. La révélation de Grand amiral Thrawn. Mais par-dessus tout cela, il y avait l’incroyable art des insignes officiels de l’artiste Alice X. Zhang, qui a été à juste titre célébré et très recherché.

Chaque insigne du congrès était orné de l’un des plus d’une douzaine de portraits de votre favori Guerres des étoiles personnages : Rey, Han Solo, Dark Vador, le Mandalorien, et plus encore. Mais ils n’y étaient pas en vente, sauf sous forme de cartes postales (qui se vendaient rapidement chaque matin). Aujourd’hui, après plusieurs mois d’attente, les fans peuvent enfin avoir la chance d’acheter tout ou partie des incroyables portraits de Zhang. Guerres des étoiles la royauté dans toute sa gloire en édition limitée.

Ils seront d’abord mis en vente le vendredi 13 octobre, en personne à la Bottleneck Gallery de Brooklyn, New York. La galerie organise un vernissage spécial et une exposition de son art de 18h à 20h, ainsi qu’un Maîtres de l’Univers exposition, et vous pouvez obtenir tous les détails ici. Si vous ne pouvez pas vous rendre à New York vendredi, gardez un œil sur Réseaux sociaux de Bottleneck Gallery car les restes seront bientôt en vente.

Ce qui suit sont de grandes et belles images de toutes les incroyables réalisations de Zhang. Guerres des étoiles art qui sera disponible à la galerie et suivra en ligne plus tard. Chacune est une impression giclée de 12 x 16 pouces qui coûte 50 $ en éditions de 150 à 250.