L’art de l’IA est sur le point de devenir plus net, plus beau, moins porno

Stability AI, les développeurs du célèbre programme d’art généré par l’IA, Stable Diffusion, a publié une mise à jour majeure du logiciel le jeudi, heure européenne (mercredi soir aux États-Unis). Le logiciel mis à jour, qui crée des images à partir d’une invite de texte — par exemple, “Un astronaute faisant un château de sable” — est largement disponible sur le populaire Microsoft site de programmation GitHub. Il se concentre sur des fonctionnalités telles que des images à haute résolution et plus détaillées. Cela répond également à certaines préoccupations concernant la technologie, ce qui rend plus difficile pour les gens de créer du porno généré par l’IA.

L’original Diffusion stable V1, a déclaré l’équipe, “a changé la nature des modèles d’IA open source et a engendré des centaines d’autres modèles et innovations dans le monde entier”. C’était largement publié plus tôt cette annéeà peu près au même moment que les concurrents Midjourney et Dall-E 2, qui Microsoft intègre son logiciel de productivité Office pour aider à générer des rendus artistiques pour les documents et les présentations.

La technologie AI-art crée des images basées sur des invites textuelles telles que “une peinture de chiens hipster jouant au poker, dans le style de Tomma Abts.” Il alimente ensuite ces invites dans un programme conçu pour reconnaître des modèles dans d’immenses quantités de données du monde réel. Le résultat bouleverse les mondes de l’art et de la technologie, où les images et les vidéos générées par l’IA ont soulevé des questions sur ce qui constitue l’art et qui Des célébrités et des artistes célèbres ont également fait part de leurs inquiétudes quant au fait que leur ressemblance et leur style de signature pourraient être détournés par ces programmes, ce qui pourrait changer la perception d’eux-mêmes et de leur travail.

Ces questions ont pris de l’importance lorsqu’un homme du Colorado a remporté un concours d’art numérique avec une œuvre d’IA de Midjourney cet été. Peu de temps après, le concédant de licence Getty Images créations générées par l’IA interdites.

Stable Diffusion tente de résoudre certaines préoccupations en incluant moins de compréhension des ressemblances des célébrités, par exemple. L’entreprise a également réduit la probabilité que les gens puissent créer Nudité et porno générés par l’IAdont The Verge a rapporté que certains critiques assimilé à une forme de censure.

Stability AI a déclaré qu’en plus de publier publiquement son code, la société envisage d’offrir l’accès à ses logiciels fonctionner sur ses propres ordinateurs dans les prochains jours.