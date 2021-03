Il a été photographié, par exemple, dans une tenue similaire en peau de mouton en 2010 – mais sans le chapeau de fourrure et les mitaines assortis – chevauchant la neige sibérienne à cheval et lors d’un voyage dans l’Arctique russe, étreindre un ours polaire . Il a conduit une moto en cuir noir (une photo qui était si populaire, une entreprise britannique, Londres sans égal , nommé une veste en son honneur), a joué au hockey sur glace (marquant de nombreux buts) et a travaillé avec l’équipe russe de judo.

Il est, pour être précis, attrapé – comme par hasard! – avoir l’air sérieux et en acier au volant d’un véhicule tout-terrain recouvert de camouflage si géant qu’il semble que rien ne pourrait l’arrêter; posant jusqu’aux genoux dans une dérive enneigée tout en portant une veste en peau de mouton moelleuse mais confortable, un pantalon assorti et un col roulé ivoire et regardant d’un regard perçant vers l’avenir; naviguant calmement sur un pont branlant sur une rivière gelée avec son ministre de la Défense, Sergei Shoygu, à la traîne; puis profiter d’un pique-nique en plein air vivifiant de saucisses et de crudités avec M. Shoygu (qui porte une tenue assortie) à une table recouverte d’un drap blanc, des couvertures de fourrure jetées sur les bancs et des tasses en métal soulevées en harmonie.

