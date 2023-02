– Paroles de David Wylie Photographies de Lia Crowe

L’âge avant la beauté c’est ainsi que dit le vieil adage. Mais l’âge et la beauté ne doivent pas nécessairement s’exclure mutuellement, et les médecins de la clinique De Pieri sont passionnés par la préservation d’une apparence saine et jeune.

« Nous devons tous accepter le vieillissement ; cela fait partie de la vie, c’est l’histoire de ce que vous avez vécu. Mais nous pouvons aider un peu à réduire la vitesse à laquelle cela se produit », a déclaré le Dr Stefan Milanovic, l’un des praticiens variés et expérimentés de la clinique.

Stefan est également médecin de famille et exerce actuellement à West Kelowna. Il s’est joint à La Clinique De Pieri pour offrir ses services d’esthétique.

Opérant à Kelowna depuis environ 15 ans, la clinique offre des soins anti-âge et cosmétiques aux patients de tout l’Okanagan. Il est dirigé par le Dr Andrew De Pieri et offre les dernières recherches et techniques médicales et cosmétiques aux patients à un coût raisonnable.

Au cours de ses années en tant que médecin de famille, le Dr Andrew De Pieri s’est particulièrement intéressé à la médecine préventive et anti-âge, ainsi qu’à la nutrition et aux suppléments. En cours de route, il s’est intéressé à l’art de la médecine esthétique.

Se tenir au courant de la médecine esthétique

L’intérêt de Stefan pour la dermatologie a commencé lors de sa formation dans une clinique de chirurgie plastique esthétique en Europe. Il a entrepris des chirurgies de greffe de cheveux et a participé à des liftings et à des procédures de chirurgie plastique.

Ces jours-ci, il se fait un devoir de se tenir au courant des dernières techniques médicales esthétiques innovantes, telles que les procédures injectables, et assiste à des conférences à travers le monde pour approfondir ses connaissances.

Il est actuellement intrigué par le buzz autour des biostimulateurs, qui favorisent la production de collagène. Au fil des ans, il a constaté des améliorations dans les types de charges et de matériaux utilisés en médecine esthétique, et ces développements, a-t-il dit, ont entraîné moins de complications. Il y a également eu un changement vers des produits de comblement moins invasifs et des traitements au Botox, et un mouvement simultané loin des ascenseurs et autres chirurgies.

Stefan a obtenu son doctorat en médecine en Serbie à l’École de médecine de l’Université de Belgrade, puis a terminé sa résidence en médecine familiale à Vancouver, faisant des rotations à l’hôpital St. Paul.

À la clinique, il fait des fillers et des traitements au Botox et au laser. Il aime l’approche globale du corps que la clinique adopte, y compris l’application de l’équilibrage hormonal.

“C’était un bon choix”, a déclaré Stefan, à propos de son arrivée à la clinique, qui, selon lui, adopte une approche plus naturelle. “[Here,] moins est plus.”

Le raffermissement de la peau et le remplacement du volume sont ses procédures les plus populaires. En vieillissant, nous perdons du volume dans certaines zones de notre corps, ce qui entraîne un affaissement. Les traitements de remplissage remplacent ce volume. “C’est comme ça que vous le gardez plus naturel”, a-t-il déclaré.

Stefan a dit qu’il aime le travail qu’ils font à la clinique, où les gens sont susceptibles de venir avant les événements marquants pour aider à améliorer leur confiance. Les hommes et les femmes âgés de 40 à 60 ans bénéficient le plus de son travail car à l’âge de 25 ans, ils perdent déjà du collagène à un taux d’environ un pour cent chaque année.

« Au moment où nous avons 40 ans, nous avons perdu pas mal, mais ce n’est pas si drastique. Il est plus facile de le remplacer si vous commencez à temps », a-t-il déclaré.

Adopter une approche naturelle du bien-êtreg

La Dre Corrine Dawson se spécialise en médecine naturopathique à la Clinique De Pieri. Elle parle avec enthousiasme d’aider les gens à trouver des façons sensées de prendre soin d’eux-mêmes et d’intégrer ces routines dans leur vie quotidienne.

Corrine a conseillé de commencer simplement pour protéger votre peau, notamment en portant un écran solaire et en prenant de la vitamine C.

“Le soleil est vraiment la première cause de rides chez la plupart des gens”, a-t-elle déclaré. “Mettez de la crème solaire tous les jours – je sais que c’est un peu exagéré – mais cela fait une grande différence.”

Elle prône également l’équilibre travail-vie personnelle et une bonne nuit de sommeil.

“Nous guérissons lorsque nous dormons, donc en dormant plus, notre corps se sentira mieux. Ensuite, notre digestion sera meilleure et nous absorberons plus de nos nutriments », a-t-elle déclaré.

L’exercice régulier est également sur sa liste de choses à faire pour rester jeune.

L’une des choses que Corrine apprécie dans le travail à la clinique privée est le temps qu’elle peut passer avec les patients – environ une heure lors du premier rendez-vous d’un client. Elle prend le temps de discuter du sommeil, de l’énergie, de l’appétit et de la digestion, ainsi que des antécédents familiaux. Dawson fait un examen physique complet et effectue des tests de laboratoire pour essayer d’aller à la racine des problèmes, qui peuvent souvent être liés à des événements qui se produisent dans la vie de ses patients, a-t-elle déclaré. Ceux-ci pourraient être le stress, un mauvais sommeil, une alimentation déséquilibrée ou d’autres raisons.

“Le cœur de la médecine naturopathique essaie d’aller à la racine de la maladie et de traiter la personne dans son ensemble”, a-t-elle déclaré. « C’est beaucoup plus facile quand on a plus de temps avec les gens, qu’on est capable de donner des rendez-vous de suivi et d’expliquer vraiment le protocole. Nous expliquons clairement ce qu’ils prennent et pourquoi ils le prennent.

Corrine est la docteure en naturopathie la mieux cotée à Kelowna sur RateMDs.com, ce qui, selon elle, découle de sa compassion et de son empathie, ainsi que de sa volonté d’expliquer clairement le traitement.

Elle a passé plus d’une décennie dans l’une des plus grandes cliniques de naturopathie au Canada et sa formation provient du Collège canadien de médecine naturopathique, campus Boucher, avec des études de premier cycle à l’Université Simon Fraser.

Corrine donne des conférences dans la communauté et a fait des apparitions à la radio. Elle a également été reconnue par Suzanne Somers, dans son livre Assommerpour son travail sur l’hormonothérapie substitutive bio-identique.

Pratiquant depuis près de 20 ans, Corrine se concentre sur l’équilibre hormonal par le biais de suppléments. Certains des problèmes courants qu’elle a trouvés incluent les hommes avec de faibles niveaux d’hormones et les jeunes femmes avec un excès d’œstrogènes ou une faible teneur en fer. Il existe différentes façons d’améliorer les niveaux d’hormones, a-t-elle déclaré, notamment en utilisant des crèmes, des pilules et des suppléments.

Elle a déclaré que ses patients déclarent souvent se sentir plus calmes, dormir mieux et avoir plus d’énergie, ce qui facilite l’exercice et augmente leur niveau de productivité.

Elle fait également de l’esthétique, comme le Botox et les fillers.

Corrine a déclaré que le Dr De Pieri fournissait un excellent exemple à suivre, car il ne prescrivait pas trop ou ne promettait pas trop.

« J’adore travailler ici. Je suis tout aussi heureuse ou plus heureuse que le premier jour où j’ai commencé », a-t-elle déclaré. « Tout le monde honore tellement les patients, et ça commence de haut en bas. Le Dr De Pieri est très gentil et il ne recommande que des choses dont il croit vraiment qu’elles vont aider les gens.

Pour plus d’informations sur la clinique, visitez thedepiericlinic.com.

