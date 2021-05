L’art de la marionnette s’évanouit ? Les longues interdictions de Covid1 9 laissent les artistes députés dans une situation désespérée

Les interdictions liées au Covid-19 sont entrées en vigueur en mars 2020 et continuent de paralyser de nombreuses professions, en particulier celles des artistes du secteur non organisé qui survivent grâce à des performances publiques.

Les marionnettistes font partie de ceux qui étaient déjà confrontés à une récession en termes d’opportunités qui leur ont été offertes au cours des dernières années. Pour la plupart analphabètes, ces artistes ont migré de divers districts du Rajasthan, notamment Sikar, Nagaour, Jaipur et d’autres, et se sont installés dans diverses parties de Bhopal telles que Rajiv Nagar, Roshanpura et Idgah Hills.

Outre les marionnettes, ces familles chantaient et dansaient dans les mariages en plus de former des groupes de dhols pendjabi pour ces événements et gagnaient une vie décente, mais ces fonctions ont également cessé depuis mars 2020, envoyant ces familles dans une énorme détresse financière.

Alors que les choses empiraient, les femmes sont également descendues dans la rue pour mendier avec les enfants afin d’organiser des repas pour les familles.

Kishore Bhatt, un artiste d’âge moyen de Rajiv Nagar (Kotra) a déclaré à News18 que sa famille de huit personnes traverse une période difficile depuis l’année dernière. «Nous faisons des marionnettes, battons des dhols et fabriquons également des jouets en bois de sagaun mais tout cela s’est arrêté dans les interdictions, a-t-il déclaré.

Il a affirmé que cet artiste de marionnettes jusqu’à il y a quelques années avait été invité par les ministères et les ONG pour des campagnes de publicité et de sensibilisation, mais ils n’ont pratiquement pas eu de travail au cours des trois dernières années. Et le verrouillage est venu comme un audacieux du bleu.

Les jeunes membres de la communauté avaient également formé des groupes de dhol et de danse pendjabi, mais comme il n’y a pas de mariages ni d’événements, ils restent inactifs à la maison.

L’un d’eux, Manoj Bhatt (26 ans), a déclaré qu’auparavant, ils travaillaient auprès du gouvernement et des ONG, mais qu’il est maintenant difficile de gérer des familles car ils n’ont rien à faire. Nous avons des familles élargies mais nous n’avons aucun revenu pour prendre soin d’elles et nous survivons grâce à l’aide de bénévoles, a déclaré Manoj qui a affirmé qu’il souhaitait toujours que ses enfants perpétuent cet art de la marionnette à l’avenir.

La société où règne l’analphabétisme n’est pas non plus épargnée par les maux sociaux tels que les filles non encouragées à étudier, les mariages d’enfants, etc. Une ONG basée en ville avait dans le passé travaillé parmi eux pour l’éducation des filles et la sensibilisation sociale, mais lorsqu’elle est partie, les choses sont revenues à la normale.

Toujours l’une des filles encouragées par l’ONG, Meena Bhatt travaille maintenant dans la communauté pour améliorer les choses.

Meena elle-même est issue d’une famille d’artistes de marionnettes. Je me souviens que mon père avait l’habitude de jouer le 15 août, le 26 janvier et d’autres fonctions. Sa mère Shanta bai (80 ans) était aussi une artiste habile. « J’ai joué devant le père d’Indira Gandhi à Allahabad », a déclaré la femme âgée qui avait l’habitude de jouer et de chanter l’histoire du célèbre roi Rajput de Marwad Amar Singh Rathore.

Meena, qui travaille avec une ONG « Yuva », travaille parmi sa communauté et d’autres habitants des bidonvilles en les aidant à préparer des documents pour bénéficier des prestations du gouvernement. Elle aide également les habitants avec la ration et d’autres choses.

C’est peut-être une famille de cinq ou dix, nous recevons chacun cinq kg de blé PDS qui ne dure que quelques jours, a déclaré Meena, mère célibataire de trois enfants, lorsqu’elle a quitté son mari (Rajasthan) car il était sans emploi et ivrogne.

Nous sommes un clan d’artistes, nous ne pouvons donc rien faire d’autre et la plupart de ces familles sont dans une grande détresse, a déclaré le jeune volontaire d’une trentaine d’années qui a étudié jusqu’en classe VIII et essaie de terminer ses études secondaires par correspondance. Je veux que mes enfants étudient, mais je veux aussi qu’ils maintiennent notre tradition de la marionnette vivante, a-t-elle affirmé, comme c’est le souhait des autres dans la communauté d’environ 200 habitants de Rajiv Nagar.

Ceux d’autres régions, notamment Roshanpur et Idgah Hills, sont confrontés à des problèmes similaires, car l’administration locale n’a pas encore apporté d’aide à la communauté.

Nous espérons que les interdictions seront levées au plus tôt et que des agences gouvernementales et des parties privées nous proposeront du travail, a déclaré Prakash Bhatt (45 ans) qui a déploré que le gouvernement ne les ait pas inclus dans les initiatives de sensibilisation et de sécurité à covid19, car la marionnette aurait pu être un moyen efficace. de faire passer des messages pendant la pandémie.

