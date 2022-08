L’art de la disparition – The New York Times

Dans le 2014 documentaire “We Lived Alone”, Phillip lit une lettre que sa sœur a laissée derrière lui. Le langage de la lettre ressemble beaucoup au langage de ses chansons, poétique et direct. Parlant des choses telles qu’elles sont, et non telles qu’elle rêvait qu’elles pourraient être : « J’ai vu les gens élégants et énergiques d’Ann Arbor, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas, vaquer à leurs occupations quotidiennes dans les rues et dans les bâtiments, et j’éprouvais une admiration détachée pour leur énergie et leur élégance. Si j’ai jamais été membre de cette espèce, c’était peut-être un accident social qui a maintenant été annulé. Dans une autre lettre, elle écrit : “Laisse-moi partir, laisse-moi être si je peux, ne me laisse pas être si je ne peux pas.”

Aussi beau, discordant et obsédant qu’il puisse être, ce qui m’est le plus resté, au fond de mon esprit dans un bourdonnement sourd, c’est son ouverture : Laisse-moi partir, laisse-moi être si je peux, ne me laisse pas être si je peux ‘t.

Environ une décennie après sa disparition, la famille de Converse a engagé un détective privé pour la retrouver, ou du moins pour confirmer si elle s’était suicidée. Dans le documentaire, Phillip dit que l’enquêteur a refusé, disant à la famille que même s’il trouvait Connie, c’était son droit de disparaître. Il ne pouvait pas ramener quelqu’un qui ne voulait pas retourner à l’endroit d’où il s’était enfui.

Pour creuser sur la définition de « être en vie », j’en suis toujours venu à une définition fondamentale que je peux comprendre et avec laquelle je peux faire la paix : être quelqu’un qui participe à un monde en constante évolution. Mais je n’ai aucun contrôle sur le monde, et je ne parle pas seulement du monde au sens d’un rocher bleu virevoltant dans une obscurité sans fin. Je parle aussi des mondes plus petits. Les mondes du pays dans lequel je vis, les mondes de ma ville, les mondes de mon quartier. Il y a des bords de ces mondes qui s’aiguisent et s’adoucissent simultanément, même maintenant, et je ne sais pas de quels bords il s’agit, ou quand ils viendront me chercher ou me réconforter, selon leur intention. Et donc je décide que vivre, alors, est aussi un contrat. Je resterai aussi longtemps que je le pourrai, et j’espère que ce sera un bon, long moment. Je resterai tant que rester donne plus qu’il n’en faut.

Dans les moments où je n’ai pas voulu rester, j’ai été couvert de platitudes familières. On m’a dit qu’il me restait « beaucoup de vie » ou on m’a dit de penser à toutes les personnes à qui je manquerai après mon départ. Une fois, un médecin chargé de me maintenir en vie plus longtemps que je ne le souhaitais à l’époque m’a dit d’envisager mes funérailles. Ça n’a pas marché, parce que j’avais enterré assez de gens que j’avais aimés à ce moment-là. J’avais commencé à croire aux funérailles — du moins en tant qu’elles servent aux morts-vivants — comme portail. Quelque chose dans lequel vous entrez avec une compréhension du chagrin et sortez avec une compréhension plus récente et plus précise du chagrin. J’ai commencé à croire que les funérailles étaient un simple moment éphémère, sans conséquence assez grande pour me maintenir ancré dans une vie insatisfaisante.

Je n’ai toujours pas réussi à expliquer cela à quiconque a toujours voulu être en vie, ou du moins à des personnes qui ont rarement remis en question leur engagement à vivre, mais il y a une frontière entre vouloir être en vie et vouloir rester ici, n’importe où ici est pour vous, ou quoi que cela signifie. C’est une bordure que j’ai trouvée fragile, une fine feuille recouverte de trous. Mais c’est quand même une frontière. Semblable à la frontière entre, disons, la tristesse et la souffrance. Tous ces sentiments peuvent se croiser, bien sûr. Mais j’ai trouvé cela un peu plus déroutant quand ils ne le font pas. Quand je veux peut-être être en vie, mais que je ne veux pas être dans le monde tel qu’il est. Quand je n’ai pas voulu être en vie, mais que je veux m’accrocher aux éclats variés qui se déversent dans ma tristesse ou ma souffrance, ce qui n’est pas la même chose qu’un brouillard temporaire de tristesse ou une poussée d’anxiété. Je veux dire une souffrance qui nécessite une mesure constante des échelles entre rester et partir. Une souffrance qui nécessite de tenir compte de la durée pendant laquelle l’échelle peut s’incliner vers le départ avant qu’elle ne devienne la seule option viable. Il y a beaucoup de choses dans une vie qui ne sont pas laissées aux gens qui vivent. S’il y a quelque chose pour qu’une personne souffrante (ou toute autre personne) puisse s’autodéterminer, ce devrait être la façon dont elle vit, ou si elle choisit de vivre.