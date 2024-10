L’art de la confrontation : rencontre avec Damien Hirst, 1996 | Damien Hirst

jen 1996, la superstar de l’art, Damien Hirst, a diverti le Observateursaluant le journaliste à la porte drapé dans une serviette. «J’aime me déshabiller», a-t-il déclaré plus tard. Une rencontre avec Hirst était quelque chose d’abordé avec appréhension : des rapports faisaient état d’un comportement « difficile » ; il avait rempli un Horaires du dimanche sac à main de l’intervieweur avec mouches ; il y avait eu un « désagrément » impliquant un rat, un gant de caoutchouc et un critique d’art. Brian Sewell a déconseillé de lui serrer la main : « molle, humide et désagréable ».

Il voulait créer « un art auquel tout le monde pourrait croire, même les gens qui détestent l’art – même ma mère ».

Mais il n’y avait aucun désagrément ; juste le mélange caractéristique de Hirst de « charme et de confrontation » alors qu’il expliquait la philosophie derrière les gros titres. Il voulait, dit-il, créer « un art auquel tout le monde puisse croire, même les gens qui détestent l’art – même ma mère ». Ses créatures dans des vitrines s’inscrivaient dans une recherche d’« une sorte de réalisme » que la peinture ne satisfaisait pas. « J’aurais un pinceau et une toile », dit-il, « et je me demanderais : eh bien, qu’est-ce que je vais peindre dessus… Un putain de cheval ? Un chien ?

Le goût de Hirst pour la provocation et le macabre a commencé très tôt, avec une préoccupation adolescente pour les « cadavres, les lésions et les déchets hospitaliers » qui l’a vu collectionner des manuels de pathologie et voler une oreille humaine à la morgue (il l’a mise sur la pizza d’un ami). L’âge ne l’avait pas adouci : « Je crois que je suis devenu encore plus idiot. »

Bien que Hirst se soit recentré sur les peintures ponctuelles et tourbillonnantes (auto-décrites comme des « images stupides. Peintures sur la stupidité de la peinture »), les idées extravagantes ont continué à affluer. Il voulait « mettre un chien mort dans une galerie et le tirer à plusieurs reprises », prévoyait « quatre vaches sans formaldéhyde, pourrissantes, putains » et même, avec le corps d’un donneur humain, un « Minotaure sous formaldéhyde », bien qu’il ait concédé que cela posait des « problèmes logistiques ».

Le jury s’est demandé si la carrière « turbulente » de Hirst aboutirait à une renommée à long terme et à l’immortalité artistique, pour un homme ayant « un attachement romantique à l’idée d’être un artiste », ou si le choc perdrait de son pouvoir. Le journaliste s’est risqué à poser une question impertinente : « Est-ce qu’il s’est déjà senti tourmenté par la question : Mon Dieu, c’est de la merde ? » «Bien sûr», dit-il.