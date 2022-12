L’art de détecter les conneries politiques | Des lettres

Aditya Chakrabortty (Voici la compétence essentielle pour évaluer notre politique : connaître la différence entre mensonges et conneries, 22 décembre) demande pourquoi tant de gens adhèrent aux conneries politiques. Je pense que la réponse est que certaines personnes ont la capacité cognitive de choisir leurs propres faits et réalités, et d’y croire de tout cœur.

Ces personnes sont la cible de conneries politiques, qui leur brossent un tableau toujours beaucoup plus attrayant que la sombre réalité présentée par les faits. Les conneries du climat nous disent que la planète ne se réchauffe pas, Boris Johnson promet que le Brexit sera un succès, Donald Trump déclare qu’il rendra l’Amérique à nouveau grande.

Les croyants à la connerie sont capables de vivre dans un monde où toutes ces choses sont vraies, un univers parallèle bien plus rose que le nôtre. C’est pourquoi les négationnistes du climat ont tendance à être également des négationnistes de Covid.

Certaines personnes ne sont peut-être que des visiteurs du revers de la médaille, comme les électeurs accueillis par Johnson et son accord «prêt à cuire» en 2019. D’autres y vivent en permanence, tourmentés par une peur secrète que leur échafaudage de mensonges soit démoli. C’est pourquoi ils nous crient dessus et nous insultent lorsque nous essayons de les défier avec des faits et des preuves.

L’article d’Aditya Chakrabortty m’a rappelé la représentation de George Orwell d’un gouvernement où le ministère de la Vérité se préoccupe des mensonges. Conformément à cette approche du gouvernement, Jeremy Hunt, le chancelier, chargé de maintenir un état de pauvreté perpétuelle, de pénurie et de pénurie financière, devrait être renommé ministre de l’abondance.

Le programme More or Less de la BBC Radio 4 et les nombreuses organisations de vérification des faits offrent aux électeurs sceptiques la possibilité de contester la véracité des affirmations des politiciens. Plus important, cependant, est la discordance entre le discours du gouvernement et l’expérience quotidienne des électeurs face à l’effondrement de l’économie et des services publics. Nous savons que ce sont des conneries et, comme le dit le dicton, à une époque de tromperie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire.

Compte tenu de la nature de notre politique et surtout de l’incompétence de tant de ses représentants, Aditya Chakrabortty n’a manifestement pas eu de mal à trouver des exemples pertinents pour étayer sa théorie. Étonnamment, il n’a pas inclus l’un des plus grands exemples, là-haut avec la “centrale électrique du nord” de George Osborne et la mise à niveau de Boris Johnson. C’est bien sûr l’affirmation de Rishi Sunak selon laquelle donner une augmentation de salaire décente aux travailleurs du NHS est “inabordable”.

Ayant été informé à l’origine – en utilisant des chiffres inexacts – qu’une telle augmentation coûterait 1 000 £ à chaque ménage britannique, le public est alors censé être soulagé par le jugement final de Sunak sur l’inabordabilité.

Quant à “pourquoi les gens l’achètent-ils ?”, peut-être parce qu’ils sont gavés de bêtises par certains médias et traités comme des chopes par les politiciens de tous bords.

