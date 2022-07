L’art de Damien Hirst supprimé après que PETA a affirmé qu’il enfreignait la loi allemande sur le bien-être des animaux

Les personnes pour le traitement éthique des animaux (PETA) sont toujours à l’avant-garde lorsqu’il s’agit de participer à de nombreuses réformes des droits des animaux. Cette fois, dans une autre étape historique, ils ont décidé de se battre pour les droits des mouches. Oui, vous avez bien entendu. Un musée de la ville allemande de Wolfsburg a récemment dû retirer une installation artistique suite à la plainte de PETA selon laquelle l’installation tuait les mouches.

Selon les rapports, cette installation artistique utilisait une lumière UV tueuse de mouches. Cette œuvre d’art a été intitulée A Hundred Years (1990) et a été construite par l’artiste et entrepreneur primé Damien Hirst. Le concept derrière A Hundred Years est que les mouches meurent lorsqu’elles sont exposées à la lumière publique. Il se compose d’un cube transparent. Ce cube est divisé en deux zones. D’un côté, des mouches éclosent et de l’autre une lampe UV accrochée au plafond. Les mouches sont attirées par la lumière. Chaque fois qu’ils s’y dirigent, il y a un petit trou entre les deux zones, les mouches sont brûlées vives. Selon Damien, cette installation artistique décrit un cercle de vie dans une boîte.

Cela a courtisé les critiques de PETA. Après la plainte de PETA, cela a été retiré du musée Kunstmuseum Wolfsburg. Dans la plainte, PETA a déclaré que cette œuvre d’art enfreignait la loi allemande sur la protection des animaux. Selon cette loi, il est interdit de tuer ou de blesser des animaux sans raison valable. Reste à savoir si les mouches sont visées par cette loi ou non.

Les représentants de ce musée ne pensent pas que les mouches soient couvertes par la loi sur la protection des animaux. Ils demandaient à l’artiste s’il pouvait remplacer les vraies mouches par des mouches artificielles. Reste à savoir si Damien accepte ou non cette suggestion.

Ce n’est pas la seule fois que les œuvres de Damien suscitent la controverse. Dans l’un des spécimens, il a utilisé une vache morte qui attirait les mouches. Selon les rapports, il a utilisé un total d’un million d’animaux morts dans son art.

