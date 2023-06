L’art autochtone contemporain occupe le devant de la scène à UBC Okanagan

Deux expositions d’art autochtone contemporain ont été inaugurées à UBC Okanagan.

La réception d’ouverture conjointe des expositions, Invisible Forces et You are on Syilx Territory, a été organisée par la FINA Gallery à UBCO le mercredi 7 juin.

Stacey Koosel, conservatrice de la UBC Okanagan Gallery et coordonnatrice de l’Intensive Art Intensive a exprimé sa fierté de présenter des expositions avec des artistes aussi exceptionnels à UBCO.

Parmi les artistes présentés, figurait Tiffany Shaw, une architecte, artiste et conservatrice métisse accomplie de l’Alberta. Les œuvres de Shaw présentées à l’exposition explorent le thème du travail de deuil, explorant le décès de sa mère et les liens générationnels au sein de sa famille. En utilisant des techniques de tissage, Shaw traverse les royaumes du chagrin tout en soulignant l’importance de la septième génération. Son objectif est d’inspirer et d’influencer les spectateurs, en les encourageant à explorer leurs propres pratiques artistiques. Elle vise à remettre en question les notions préconçues de l’art autochtone et à élargir la compréhension de sa nature florissante et évolutive.

Les œuvres de You are on Syilx Territory font partie de la Public Art Collection d’UBCO. Koosel souligne que l’exposition sert d’appel à l’action, visant à indigéniser la collection d’art de l’université, qui compte actuellement une représentation limitée d’artistes Syilx. Ces deux expositions et toutes les activités faisant partie intégrante de l’Intensif d’art autochtone sont gratuites et ouvertes au public.

Les expositions sont ouvertes tous les jours du 8 juin au 24 août, de 10h à 16h, à l’exception des week-ends. Les visiteurs sont encouragés à explorer le monde captivant de l’art autochtone qui prend vie à UBCO.

