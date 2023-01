L’art animalier monumental imprègne le défilé couture étincelant de Chanel

L’art est revenu mardi dans l’univers scintillant de la couture Chanel avec des sculptures animalières monumentales rassemblées au centre de la piste en rond comme un zoo surréaliste pour son défilé de la Fashion Week de Paris.

La designer Virginie Viard a collaboré avec l’artiste contemporain Xavier Veilhan qui a utilisé un bestiaire dans l’appartement de la fondatrice Coco Chanel comme tremplin créatif pour le décor printanier aux allures de carnaval.

Pourtant, autant les animaux – faits de bois, de papier et de carton non peints – semblaient simplifiés, sans vie et monochromes, autant la collection Chanel contrastait fortement, étincelante de couleurs et de paillettes dans un affichage inhabituellement vibrant.

Voici quelques faits saillants :

Le défilé animalier de Chanel

Veilhan a déclaré vouloir “évoquer le rapport à l’animal qui est en constante évolution dans nos sociétés”.

Une première rangée VIP qui comprenait Marion Cotillard, Tilda Swinton, G-Dragon et Vanessa Paradis, regardait un chameau gargantuesque, un taureau, un poisson, un cheval et un lion ressemblant à des mobiles explosés rouler sur cette piste étrange, sous une installation au plafond de grands disques géométriques.

Un oiseau poussé sur le plateau avec un grand bec et une myriade de panaches de bois débraillés semblait donner naissance à un mannequin en chapeau haut de forme et en veste d’équitation blanche fendue à jupe frangée. Il y avait des invités qui cherchaient leurs caméras – l’un d’entre eux le surnommant le “poussin de Troie”.

Le reste de la collection semblait moins directement lié au thème animalier – et ce niveau de subtilité n’était pas une mauvaise chose. Les robes manteaux et les tuniques bouclées en tweed comportaient des torsions animales, telles que des broderies de chiens de compagnie Labradors et Scotch Terriers. Ailleurs, il y avait des styles équestres forts, s’appuyant sur les idées des saisons précédentes de Viard. Ici, la veste d’équitation était la clé, construite dans des tweeds de soie brillants au-dessus des minijupes gamine et des jupes-shorts jeunes.

Il y avait de nombreuses bizarreries dans les longs gants blancs, les nœuds papillon noirs et blancs et les bottes moulantes à capuchon doré ou noir avec des lacets blancs ressemblant à des boxers – mais ils se sentaient parfois déplacés.

La force de cette couture autrement superlative et poétique – qui scintillait partout avec du brocart, des paillettes, des sequins et des soies étincelantes – parlait d’elle-même.

Une robe ample et amorphe brillait comme un poisson argenté avec ses milliers de sequins brodés et sa poitrine de soie noire, blanche et dorée. Ailleurs, une jupe en cloche à texture épaisse a été construite en utilisant des couches ondulantes de soie de couleur blanche comme une coquille sous-marine, ou peut-être un nuage de stratus délicat.

Le cirque d’Armani Privé

À la grande entrée en pierre de la Garde Républicaine, le départ tardif de Giorgio Armani a forcé les invités – certains légèrement vêtus – à attendre dans le froid glacial du soir. Une fois le feu vert donné, Michelle Yeoh a été parmi les premières à marcher sur le chemin des lanternes romantiques, affirmant qu’elle était “très heureuse d’être ici”. Puis vint Carla Bruni-Sarkozy vantant le « pouvoir féministe de la couture ».

Juliette Binoche était la suivante, évitant les questions sur le rôle de Coco Chanel dans une prochaine série Apple TV “The New Look”, en disant “ce n’est pas pour ce soir, maintenant il est temps de soutenir Giorgio – c’est un grand partisan des artistes”.

Une fois le cirque médiatique calmé, les invités se sont assis près d’une scène arlequin bordée de losanges aux couleurs imbriquées, devant une collection ludique.

Les vestes boléro en soie ont ouvert l’affichage qui a riffé les années 1980, avec des losanges apparaissant partout – d’abord comme un relief 3D sur les vestes et, le plus dramatiquement, plus tard sur une fraise courtoise gonflée.

Des broderies fastidieuses de toutes les couleurs sous le soleil dégoulinaient sur des silhouettes en A parfois moulantes et en colonne qui caressaient le corps.

Mais trop de styles et de formes se sont réunis dans cette collection exhaustive – avec ses grandes appliques de fleurs de bijoux, ses vestes éblouissantes incrustées de sequins et ses hauts à col rond aux formes géométriques – et cela a rendu le spectacle difficile à cerner dans son ensemble.

Parfois, les vêtements auraient bénéficié sans l’insistance d’Armani sur la structure – comme une robe à panneaux qui se plissait à la jupe – mais il y avait tellement d’éblouissement et de razzmatazz qu’il est peu probable que de nombreux invités l’aient remarqué.

La couleur d’Alexis Mabille

Sa fusion couture dégoulinait de drame.

Le créateur français Alexis Mabille a mélangé le drapé grec de la vieille école avec une version du sari indien dans les couleurs vives de la robe sud-asiatique. Elle a produit une collection printanière douce avec des silhouettes plus longues et des écharpes flottantes qui utilisaient des dizaines de mètres de soie qui balayait le sol.

Des fleurs ornées de bijoux ornaient les coiffures qui, comme les longueurs de tissu pendantes, coulaient librement.

Une robe vert bouteille a découpé une sublime silhouette de sablier. Il a remodelé le corps du modèle – ouvert sur les côtés, plus large en haut – et a été maintenu en place par une ceinture grecque. Une robe bleu céruléen, coulant sans structure de son col rond jusqu’au sol, se distinguait par sa pure simplicité.

Cependant, tout n’a pas été un succès, comme une robe à capuche bleue avec des revers en satin à pointes légèrement incongrus et une ceinture mal placée qui a dérouté l’œil.

Stéphane Rolland mise sur le glamour

Un film projeté sur écran géant aux invités de Stéphane Rolland avant le spectacle présentait un hommage au film « Black Orpheus » de 1959 tourné au Brésil. Le film, qui a remporté un Oscar du meilleur film étranger, se déroule dans le contexte d’une favela pendant la célèbre période du carnaval.

Mais Rolland semblait plus intéressé par le carnaval que par la pauvreté de n’importe quelle favela – et la couture elle-même était très stylisée, haute glamour avec un coup de pied de bal et, comme toujours, très sculpturale.

Les robes blanches et noires épurées arboraient des whoos géants de tissu, l’un comme un train grattant le sol ou comme un énorme tour de cou qui, lorsque le modèle se tournait, révélait un dos nu. Un autre look, l’un des meilleurs de la collection, était une mini-robe en trois dimensions avec une jupe coupée en biais. Il a tiré dans une énorme vague de la hanche.

Rolland a joué sur l’effet dramatique de la chair révèle contre la pureté des longueurs de tissu souvent propres – avec des lignes en V plongeantes creusées dans le cou, des jupes fendues et des épaules coupées.

Thomas Adamson, Associated Press

