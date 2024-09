Larson dans une voiture de F1 « c’est quelque chose dont nous avons discuté »

Kyle Larson, le champion 2021 de la NASCAR Cup Series, qui a récemment comparé ses compétences à celles du triple champion du monde de F1 Max Verstappen, pourrait lui-même prendre le volant d’une Formule 1 dans un avenir proche.

Parler sur Le podcast « Happy Hour » de Harvick sur Fox SportsZak Brown a révélé que « nous en avons discuté. Kyle, comme vous pouvez l’imaginer, veut absolument le faire entre notre calendrier, qui va de février à décembre, et le calendrier de la NASCAR, qui va de février à novembre. Trouver cette fenêtre – nous l’avons fait avec Jimmie Johnson et Fernando [Alonso] « J’ai fait ça à Bahreïn avec Hendrick Motorsports. Cela doit être il y a quatre ou cinq ans et c’était très amusant. J’adorerais voir Kyle dans une F1. C’est quelque chose dont nous avons discuté et je pense que cela va se produire à l’avenir. »

Kyle Larson, Arrow McLaren/Rick Hendrick Chevrolet Photo de : Phillip Abbott / Motorsport Images

Larson a déjà des liens avec McLaren après avoir fait ses débuts aux 500 milles d’Indianapolis plus tôt cette année dans le cadre d’un effort conjoint entre Hendrick et l’équipe Arrow McLaren IndyCar. Il s’est qualifié cinquième et roulait solidement dans le top 10 jusqu’à ce qu’une pénalité pour excès de vitesse lors du dernier arrêt fasse dérailler ses efforts. Il a depuis été annoncé qu’il reviendrait à l’Indy 500 avec McLaren en 2025.

Comme l’a souligné Brown, ce ne serait pas la première fois qu’un champion de NASCAR testait une McLaren F1. Jimmie Johnson, sept fois champion de la discipline, a échangé son siège avec Fernando Alonso en novembre 2018. Il a conduit la MP4-28 2013 lors d’un essai à Bahreïn tandis qu’Alonso pilotait la Chevrolet Camaro ZL1 Gen-6 n° 48 de Johnson.

Jimmie Johnson dans la McLaren Photo de : Steven Tee / Motorsport Images

Dans le podcast de Harvick, le patron de l’équipe McLaren a également évoqué la possibilité que McLaren tente un jour le Daytona 500. « Faire quelque chose autour du Daytona 500, un peu comme ce que nous faisons avec Hendrick Motorsports autour de l’Indy 500. Ce serait plutôt cool de voir une NASCAR papaye rouler autour de Daytona. Cela m’a fait réfléchir, et je pense vraiment que c’est cool de voir ces crossovers. »

Quant à un éventuel futur engagement de Larson en NASCAR ou un échange de place, quel pilote serait impliqué du côté de McLaren ? Brown a rapidement nommé Oscar Piastri, qui a remporté sa première victoire en F1 au Grand Prix de Hongrie en juillet.

« Oscar a frappé à ma porte un peu pour me faire part de son enthousiasme pour la NASCAR, donc je pense que si nous devions faire quelque chose avec Kyle dans l’un de nos pilotes de Formule 1, ce serait probablement Oscar », a déclaré Brown.