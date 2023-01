L’Arsenal XI n’a aucun joueur qui coûte plus de 50 millions de livres sterling contrairement à ses rivaux de Premier League, Chelsea s’apprêtant à battre le record de dépenses pour Enzo Fernandez

Arsenal est peut-être le leader de la Premier League, mais le coût de son onze de départ est assez faible par rapport à ses rivaux.

Les Gunners avaient dépensé plus d’argent que toute autre équipe de l’élite anglaise en 2021, dépensant beaucoup pour faire venir des stars, notamment Ben White, Martin Odegaard, Aaron Ramsdale et Takehiro Tomiyasu.

AFP Le onze de départ d’Arsenal est moins cher que vous ne le pensez

Avance rapide jusqu’à la fin de 2022, cependant, et l’équipe de Mikel Arteta était classée neuvième en termes de dépenses, payant 118,86 millions de livres sterling pour les transferts, y compris Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko.

Ce type d’argent n’est pas une cacahuète, mais contrairement à ce que les fans penseraient étant donné leur statut de leader de la Premier League, leur baisse des dépenses de transfert se reflète dans l’équipe qui les place en haut du tableau.

L’arrière droit préféré, White, était la signature la plus chère des Gunners lors de la fenêtre d’été 2021, le recrutant à Brighton pour 50 millions de livres sterling.

Mais l’international anglais mis à part, Arsenal dispose d’une équipe talentueuse qui coûte moins cher.

Alors, combien a coûté chacun des XI des Gunners et comment leurs frais se comparent-ils à leurs six principaux rivaux, nous vous entendons demander?

Nous avons tous les détails pour vous ici…

Getty Arteta a fait voler son équipe sans avoir à se ruiner en individus

Arsenal

En commençant par l’attaque des Gunners, l’ailier vedette Bukayo Saka est au club depuis l’âge de sept ans lorsqu’il a signé en tant que jeune de Watford.

Mais alors que les deux autres principaux attaquants d’Arsenal ont vu l’équipe du nord de Londres devoir mettre la main dans leurs poches, ils n’ont payé que 6 millions de livres sterling pour Gabriel Martinelli, tandis que Gabriel Jesus a coûté 45 millions de livres sterling.

Au milieu de terrain, Granit Xhaka et l’actuel capitaine Martin Odegaard ont tous deux coûté respectivement 30 millions de livres sterling, tandis que Thomas Partey leur a coûté 45 millions de livres sterling.

La ligne arrière d’Arsenal coûte également moins de 50 millions de livres sterling, avec 25 millions de livres sterling dépensés pour Kieran Tierney, 23 millions de livres sterling pour Gabriel, 27 millions de livres sterling pour William Saliba et 24 millions de livres sterling pour le gardien de premier choix Aaron Ramsdale.

Maintenant que la cible Mykhailo Mudryk semble coûter trop cher, ils pourraient passer à des alternatives. On pense que Shakthar veut des honoraires pour son attaquant dans la même fourchette que Jack Grealish et Antony.

Getty White est le joueur le plus cher du XI d’Arsenal

Manchester City

Malgré l’arrivée de l’attaquant superstar Erling Haaland cet été, Manchester City, champion en titre de la Premier League, a enregistré la sixième dépense la plus élevée en Premier League au cours de la fenêtre estivale.

Mais bien qu’ils n’aient pas cassé leur tirelire jusqu’à présent cette saison, leur onze de départ compte de nombreuses stars coûtant plus de 50 millions de livres sterling.

Sans surprise, Haaland a coûté à Man City un joli centime, les frais initiaux étant de 51 millions de livres sterling, ce qui pourrait atteindre 85,5 millions de livres sterling au total lorsque les frais d’agent, la prime de signature et d’autres coûts étaient pris en compte.

Bien qu’il ne garantisse pas toujours un départ dans l’équipe de Pep Guardiola, Jack Grealish a coûté 100 millions de livres sterling lorsqu’il a signé depuis Aston Villa en 2021. Pendant ce temps, Kevin De Bruyne a signé pour 55 millions de livres sterling en 2015.

Getty La ville compte de nombreuses stars qui coûtent plus de 50 millions de livres sterling

Newcastle

Après leur prise de contrôle importante en 2020, il ne serait pas surprenant que Newcastle se vante d’avoir des joueurs valant plus de 50 millions de livres sterling.

Ils étaient cependant les huitièmes plus dépensiers de la fenêtre de transfert de 2022, signant Nick Pope pour 10 millions de livres sterling et d’autres stars arrivant pour des frais tout aussi modestes auparavant.

Mais l’équipe d’Eddie Howe a une star qui a vu les Magpies se séparer de plus de 50 millions de livres sterling.

Bien qu’actuellement blessé, la signature estivale d’Alexander Isak a coûté 58 millions de livres sterling aux Magpies – un montant record pour le club.

Getty Newcastle a battu son record de transfert pour signer l’attaquant suédois

Manchester United

Erik ten Hag a été chargé de reconstruire l’équipe de Manchester United à son arrivée cet été, et leurs dépenses de 214 millions de livres sterling dans la fenêtre signifient qu’ils comptent un certain nombre de stars à gros sous.

L’ailier brésilien Antony est arrivé à Old Trafford pour 88 millions de livres sterling au début de la saison.

Pendant ce temps, l’ancienne star du Real Madrid, Casemiro, a vu la partie des Red Devils avec 70 millions de livres sterling.

Le vainqueur de la Coupe du monde 2022 avec l’Argentine Lisandro Martinez a également dépassé la barre des 50 millions de livres sterling lorsqu’il a signé avec l’ancien club de Ten Hag, l’Ajax, Man United payant 56,7 millions de livres sterling.

Getty Antony est la signature la plus chère de Man United

Tottenham

Bien que le président des Spurs, Daniel Levy, soit critiqué par les fans pour sa réticence à dépenser gros en transferts, l’équipe d’Antonio Conte compte toujours un joueur qui coûte plus cher que n’importe lequel de ses rivaux du nord de Londres.

Ce joueur était également la signature estivale la plus chère du club, l’ancienne star d’Everton Richarlison, qui a rejoint les Spurs pour 60 millions de livres sterling.

Pendant ce temps, les Spurs ont recruté le régulier Ivan Perisic gratuitement cet été. Yves Bissouma leur a également fait perdre la moitié du coût de White à 25 millions de livres sterling dans la dernière fenêtre.

Getty Richarlison a coûté 60 millions de livres sterling aux Spurs

Liverpool

Le dernier ajout des Reds à leur équipe devrait coûter un peu moins de 50 millions de livres sterling, la star néerlandaise Cody Gakpo signant pour un montant pouvant atteindre 47 millions de livres sterling.

En 2017, le favori des fans Mohamed Salah a signé pour Liverpool pour un transfert record de 36,9 millions de livres sterling, et Alex Oxlade-Chamberlain a signé pour 35 millions de livres sterling d’Arsenal.

Mais les Reds ont signé l’été Darwin Nunez, qui a coûté plus de 50 millions de livres sterling après avoir signé depuis Benfica pour 64 millions de livres sterling.

Des joueurs tels que Virgil van Dijk et Alisson ont également coûté plus cher que Ben White, signant respectivement 75 millions de livres sterling et 67 millions de livres sterling.

Getty Liverpool a dépensé 81,2 millions de livres sterling dans la fenêtre d’été

Chelsea

Les Blues ont été les plus gros dépensiers de la Premier League à l’été 2022.

Bien que leur position dans la ligue ne le montre peut-être pas, depuis que Todd Boehly a pris possession de Chelsea, le club a dépensé près de 300 millions de livres sterling – il n’est donc pas surprenant que leur équipe compte des stars coûtant plus de 50 millions de livres sterling.

Wesley Fofana a signé de Leicester pour 80 millions de livres sterling, tandis que Marc Cucurella a rejoint pour 62 millions de livres sterling de Brighton.

Maintenant, ils semblent prêts à faire venir la star argentine Enzo Fernandez pour plus du double des honoraires de White – 112 millions de livres sterling.

Getty Cucurella était la signature la plus chère de Chelsea cet été