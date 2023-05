L’arsenal nucléaire croissant de la Chine est une menace pour la stabilité mondiale, avertissent les dirigeants du G7

L’arsenal nucléaire en croissance rapide de la Chine est une menace pour la stabilité mondiale, ont averti vendredi les dirigeants du Groupe des Sept.

Le groupe de réflexion SIPRI estime que la Chine dispose d’un stock d’environ 350 ogives nucléaires – une petite somme par rapport aux États-Unis et à la Russie.

Mais il se développe rapidement et le pays pourrait avoir 1 500 ogives d’ici 2035, selon une estimation du Pentagone publiée en novembre.

Les inquiétudes concernant l’accumulation ont augmenté en Occident, et les dirigeants du G7 ont averti que l’expansion « sans transparence ni dialogue significatif pose un problème pour la stabilité mondiale et régionale ».

Depuis son premier essai nucléaire en 1964, la Chine s’est contentée de maintenir un arsenal relativement modeste et a affirmé qu’elle ne serait jamais la première à utiliser des armes nucléaires dans un conflit.

Mais ces dernières années, sous le président Xi Jinping, il a lancé une campagne de modernisation militaire massive qui comprend la mise à niveau de ses armes nucléaires non seulement pour dissuader les ennemis, mais aussi pour pouvoir contre-attaquer si la dissuasion échoue.

En avril, les ministres des Affaires étrangères des démocraties riches du G7 ont également mis en garde contre l’expansion de la capacité nucléaire de la Chine, appelant à des « discussions stratégiques sur la réduction des risques » avec Washington et à une plus grande transparence de la part de Pékin.

L’avertissement des dirigeants est intervenu après des pourparlers sur le désarmement nucléaire dans la ville japonaise d’Hiroshima.

Les dirigeants du G7, qui ont déposé plus tôt vendredi des gerbes devant un mémorial aux quelque 140 000 personnes tuées lors du bombardement nucléaire de la ville en 1945, ont également visé la Russie.

Ils ont condamné sa « rhétorique nucléaire irresponsable » et qualifié de « dangereux et inacceptable » le projet de stationner des armes nucléaires en Biélorussie.

Ils ont également critiqué la prolifération, mettant en garde la Corée du Nord contre les « actions provocatrices » et exhortant l’Iran à « cesser les escalades nucléaires ».

C’est la première fois qu’un sommet du G7 produit une déclaration des dirigeants axée sur le désarmement nucléaire, reflet des efforts du Premier ministre japonais Fumio Kishida, originaire d’Hiroshima.

Il a cherché à faire passer la question à l’ordre du jour des pourparlers de trois jours et avait auparavant conduit les dirigeants autour du musée de la paix d’Hiroshima, où ils ont confronté les preuves des souffrances infligées par l’attaque nucléaire américaine du 6 août 1945.

Les dirigeants ont réitéré leur engagement à parvenir à un monde sans armes nucléaires « avec une sécurité non diminuée pour tous », une mise en garde qui rappelle la difficulté de réaliser des progrès en matière de désarmement nucléaire dans le climat de sécurité mondial actuel.

« Réaliser le monde que nous espérons voir nécessite un effort mondial pour nous faire passer de la dure réalité à l’idéal, aussi étroit que soit le chemin », ont déclaré les dirigeants, sans offrir leurs propres engagements concrets.

Trois membres du G7 – les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France – possèdent des armes nucléaires, et les autres sont protégés par le « parapluie nucléaire » américain.

Samedi, les dirigeants du G7 et des invités de plusieurs autres pays doivent discuter de la manière de gérer l’affirmation croissante et le renforcement militaire de la Chine, alors que l’on craint qu’elle ne tente de s’emparer de Taïwan par la force.

Cela, craignent beaucoup, pourrait déclencher un conflit plus large.

Dans un peu de duel diplomatique, le président chinois Xi Jinping (photo du 19 mai) accueille les dirigeants des pays d’Asie centrale du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, du Turkménistan et de l’Ouzbékistan pour un sommet de deux jours dans la ville chinoise de Xi’a

La Chine revendique l’île autonome comme la sienne et ses navires et avions de guerre patrouillent régulièrement à proximité.

Dans un duel diplomatique, le président chinois Xi Jinping accueille les dirigeants des pays d’Asie centrale du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, du Turkménistan et de l’Ouzbékistan pour un sommet de deux jours dans la ville chinoise de Xi’an.

Les dirigeants doivent discuter des efforts visant à renforcer l’économie mondiale et à faire face à la hausse des prix qui comprime les budgets des familles et des gouvernements du monde entier, en particulier dans les pays en développement d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine.

Un responsable américain a déclaré que les dirigeants publieraient samedi un communiqué conjoint soulignant une approche commune des relations avec la Chine, ainsi que de nouveaux projets dans le cadre de l’initiative mondiale de développement des infrastructures du G7, qui vise à offrir aux pays une alternative aux dollars d’investissement chinois.