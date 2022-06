L’arsenal nucléaire croissant de la Chine crée une nouvelle menace mondiale et pourrait renverser une dynamique de pouvoir vieille de 70 ans (expert)

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les ambitions nucléaires de la Chine pourraient conduire à un paysage tripolaire et à une prolifération accrue alors qu’elle cherche à se placer sur un pied d’égalité avec les États-Unis et la Russie.

« C’est une chose d’avoir une sorte de superpuissances nucléaires bilatérales connaissant le monde tel qu’il est maintenant, mais en se dirigeant vers une situation trilatérale, trilatérale, le potentiel d’accidents et d’erreurs de calcul augmente naturellement », James Anderson, sous-secrétaire à la Défense par intérim pour la politique sous Le président Trump, a déclaré à Fox News Digital. « Et c’est dommage. »

Le paysage international est resté dans une dynamique bipolaire entre les États-Unis et la Russie en tant que deux puissances dominantes en raison d’une politique de destruction mutuelle assurée (MAD) grâce à leurs arsenaux nucléaires pratiquement inégalés. Cet équilibre de pouvoir est resté en place pendant plus de 70 ans.

Cependant, la Chine a récemment investi beaucoup plus dans son arsenal et ses capacités nucléaires, développant un large éventail d’armes nucléaires dans ses plates-formes de livraison terrestres, maritimes et aériennes qui visent à l’amener au même niveau que les États-Unis et la Russie. John Kirby en novembre 2021 a déclaré que « le défi numéro un du Pentagone est la République populaire de Chine ».

En 2020, le Pentagone a estimé que la Chine possédait un arsenal dans les « 200 basses », mais ce nombre devrait « au moins doubler » au cours de la prochaine décennie. Un rapport du Pentagone l’année dernière affirmait que la Chine « a probablement l’intention d’avoir au moins 1 000 ogives d’ici 2030, dépassant le rythme et la taille du [Defense Dept.] prévu en 2020. »

Si la Chine atteignait ce niveau de puissance, cela perturberait la dynamique bipolaire puisque le MAD ne resterait plus efficace : si deux puissances se frappent l’une l’autre, la troisième a beaucoup à gagner du conflit. La destruction mutuelle n’est plus assurée, et cela force nécessairement toutes les nations à modifier leur comportement et leurs politiques.

UN RAPPORT ALLEMAND D’INTEL MONTRE QUE L’IRAN A ACCÉLÉRÉ LES TENTATIVES ILLÉGALES D’AIDE AU PROGRAMME NUKE

La seule doublure argentée apparente réside dans la différence entre les arsenaux américains, russes et chinois : même avec son expansion agressive, la Chine a encore beaucoup de terrain à rattraper par rapport à ses rivaux.

« Je pense que si nous utilisons des chiffres purs, ils ont encore du chemin à parcourir, en particulier sur ce que nous considérons comme les capacités de réserve de la Russie », a déclaré Matt McInnis de l’Institut pour l’étude de la guerre à Fox News Digital.

« La Chine en a encore quelque part, vous savez, peut-être environ 300 environ, trois ou 400 », a-t-il expliqué. « Il est probable qu’ils vont atteindre, sur la base des estimations actuelles du gouvernement américain, jusqu’à 700 armes d’ici 2027, probablement un millier d’ici 2030, et cela pourrait se diriger vers le nord à partir de là… Vous n’allez pas pour obtenir vraiment probablement la parité jusqu’à bien, jusqu’au milieu du siècle. »

L’expansion agressive de la Chine conduirait à une dynamique internationale tripolaire potentielle, dans laquelle elle serait à égalité avec les États-Unis et la Russie et compenserait l’équilibre délicat et conduirait potentiellement à une plus grande prolifération nucléaire dans d’autres pays.

« Je pense que c’est un autre risque potentiel que nous devons absolument prendre en compte », a expliqué Anderson. « C’est certainement un cas pertinent ici, étant donné la rivalité indo-chinoise. Ils ont mené des guerres frontalières et se sont affrontés récemment, et je pense que vous seriez très inquiet maintenant et que vous le deviendriez de plus en plus alors que la RPC se lançait dans cette expansion nucléaire. »

McInnis a également désigné le Moyen-Orient comme un candidat à une prolifération accélérée si la Chine atteignait ses objectifs, mais a émis l’hypothèse que les pays les plus proches de la Chine – à savoir la Corée du Sud et le Japon – envisageraient certainement de modifier leurs politiques non nucléaires.

LES ÉTATS-UNIS ET LE JAPON PRÉPARENT UNE DÉCLARATION POUR « DÉTER » L’ACTION DE LA CHINE DANS LA RÉGION INDO-PACIFIQUE : RAPPORT

« Ce que font le Japon et l’Inde est la question la plus intéressante », a déclaré McInnis. « Et je pense que c’est quelque chose dont il faut être conscient – le risque qu’ils encourent s’ils continuent à poursuivre d’autres puissances qui changent radicalement l’équilibre nucléaire dans la région. »

Les traités restent un élément critique du paysage bipolaire, mais le paysage tripolaire en développement n’a pas offert une opportunité claire d’essayer de développer des accords similaires : tout accord sur le contrôle des armements nécessiterait la participation de la Russie, ce qui semble loin avec les relations entre Moscou et Washington à un niveau bas après l’invasion de l’Ukraine.

« Je ne suis personnellement pas optimiste sur le fait que c’est maintenant un moment réaliste pour [negotiations]parce que les Russes ne sont évidemment intéressés par aucun type de négociations coopératives avec nous alors que la guerre fait rage en Ukraine », a déclaré Heino Klinck, conseiller principal du Bureau national de la recherche asiatique, à Fox News Digital. « Je ne pense pas que nous le ferions. Je veux même aborder tout ce qui ressemble à une quelconque coopération avec les Russes. »

L’incapacité à développer un contrôle des armements significatif désavantage les États-Unis alors qu’ils s’efforcent de trouver un moyen de coopérer avec la Chine et de contrôler le rythme de la prolifération.

« Si vous regardez le récent discours du secrétaire Blinken, évidemment, l’administration recherche autant que possible des opportunités de coopération [with China] », a déclaré Klinck. « Je pense que même si une opportunité pour une sorte d’accord de coopération sur le contrôle des armements est irréaliste … cela devrait faire partie des points de discussion américains standard lors de l’engagement avec les Chinois. »

Klinck a fait valoir qu’il est peu probable que les États-Unis obtiennent « tout type de réponse positive » de la Chine.

LES SAOUDITS DÉVELOPPERONT UNE BOMBE «LE LENDEMAIN» SI L’ACCORD NUCLÉAIRE IRAN CONDUISAIT À LA CAPACITÉ DES ARMES

« Je pense qu’ils vont juste repousser », a-t-il déclaré.

Les trois experts ont également indiqué que l’arsenal chinois n’est pas le seul élément qui nécessite un examen minutieux : tout arsenal nucléaire n’est qu’une posture, à moins que la Chine ne change également de doctrine.

Un élément clé de la politique MAD se concentre sur la « première frappe », qui soutient qu’un pays est capable de détruire l’arsenal d’un adversaire tout en survivant aux représailles affaiblies ; par conséquent, rendant leur adversaire incapable de continuer la guerre.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

À l’opposé, une doctrine de « pas d’utilisation en premier », postule plutôt qu’un pays n’utilisera pas d’armes nucléaires à moins d’être d’abord attaqué par celles-ci. La Chine a jusqu’à présent maintenu une politique NFU et la changerait probablement si elle prévoyait de se tenir à égalité avec les États-Unis et la Russie.

« Nous devons sérieusement réfléchir à … réévaluer notre propre politique à cet égard si nous sommes confrontés à une puissance mondiale comme la Chine prête à adopter une première frappe », a déclaré McInnis. « Je pense que nous devons réfléchir – nous devons communiquer notre volonté de changer de politique si nous voyons la Chine aller dans cette direction. »