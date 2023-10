L’arsenal nucléaire chinois est en passe de doubler d’ici 2030, rapporte le Pentagone

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

La Chine a développé un arsenal de plus de 500 ogives nucléaires opérationnelles et devrait doubler ce nombre d’ici la fin de la décennie, dépassant les estimations précédentes du Pentagone, selon un rapport du ministère de la Défense. Les chiffres, publiés jeudi dans un rapport public non classifié au Congrès, font partie d’une large évaluation des objectifs et des développements militaires de la Chine au cours de l’année écoulée, et mettent en évidence les progrès rapides dans le plan pluridécennal de Pékin visant à construire un arsenal d’armes nucléaires qui rivalise avec celui des armes nucléaires. celui des États-Unis.

« Ce qu’ils font aujourd’hui, si vous le comparez à ce qu’ils faisaient il y a dix ans, cela dépasse de loin cela en termes d’ampleur et de complexité », a déclaré un haut responsable américain de la défense, s’exprimant sous couvert d’anonymat. fixé par le Pentagone.

« Ils développent et investissent dans leurs plates-formes de livraison nucléaires terrestres, maritimes et aériennes, ainsi que dans les infrastructures nécessaires pour soutenir cette expansion majeure de leurs forces nucléaires », a déclaré le responsable.

Pékin maintient depuis longtemps que son programme d’armes nucléaires n’a qu’un caractère dissuasif et qu’il s’engage à appliquer une doctrine de « non-utilisation en premier », ce qui signifie qu’il s’est engagé à n’utiliser de telles armes qu’en réponse à une attaque nucléaire.

« La Chine est engagée dans une stratégie nucléaire défensive, maintient ses capacités nucléaires au niveau minimum requis par la sécurité nationale et ne cible aucun pays », a déclaré jeudi Liu Pengyu, porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington.

« Nous nous opposons fermement à ce que la partie américaine exagère diverses versions du récit de la « menace chinoise » et formule des allégations sans fondement », a ajouté Liu.

Plus généralement, le rapport du Pentagone a souligné que les communications entre les dirigeants militaires de la Chine et des États-Unis avaient continué à se détériorer jusqu’en 2023, malgré une expansion significative des capacités militaires chinoises et une série d’appels rapprochés très préoccupants entre des avions militaires américains et chinois au cours de l’année. Mer de Chine méridionale.

Les avions de combat chinois font vibrer les avions américains dans de nouvelles vidéos dramatiques

Le rapport indique que la marine chinoise – déjà la plus grande au monde en termes de nombre de navires – compte désormais 370 navires et sous-marins, contre environ 340 un an plus tôt. Parmi les nouveaux navires lancés en 2022 figure le troisième porte-avions du pays, Fujianqui semble être équipé d’une technologie avancée de lancement d’avions, ce qui représente une rupture majeure par rapport à ses anciens navires de style soviétique.

Mardi, le Pentagone a partagé des vidéos montrant ce qu’il dit être des cas où des avions de combat chinois avaient manœuvré dangereusement à proximité d’avions de reconnaissance américains – plongeant à moins de 15 pieds de l’avion américain.

Le ministère de la Défense a déclaré dans son rapport de jeudi qu’il avait dénombré 180 incidents de ce type au cours des deux années écoulées depuis l’automne 2021, soit plus qu’au cours de toute la décennie précédente. Il a déclaré que les manœuvres risquées « augmentaient le risque d’accident, d’incident ou de crise majeur, y compris le risque de perte de vie ».

Les vols de reconnaissance américains au-dessus de la mer de Chine méridionale sont légaux au regard des règles internationales, mais la Chine – qui revendique la souveraineté sur la majeure partie de la voie navigable – les considère comme une provocation ouverte. Liu a déclaré que les mesures chinoises étaient une réponse aux navires et avions militaires américains effectuant de « fréquentes reconnaissances rapprochées » sur la Chine, y compris « 657 sorties » dans la mer de Chine méridionale l’année dernière.

Le rapport du Pentagone note que d’autres volets des programmes militaires chinois se sont probablement développés au cours de l’année écoulée, notamment la construction de champs de silos de missiles, le développement de son programme d’armes biologiques et les efforts visant à établir des bases militaires à l’étranger au-delà des emplacements confirmés à Djibouti et au Cambodge.

La Chine construit secrètement une installation navale au Cambodge, selon des responsables occidentaux

Les dépenses de défense de la Chine ont augmenté régulièrement ces dernières années, en hausse de 7,2 % en 2023 pour atteindre environ 212 milliards de dollars, dont une grande partie a été réservée aux technologies de pointe et aux mises à niveau visant à préparer les forces combattantes du pays au combat. Les dirigeants de Pékin se sont publiquement engagés à prendre Taiwan par la force si nécessaire.

Mais des fissures sont apparues cette année au sein de la haute direction militaire du pays. Le ministre de la Défense, Li Shangfu, a disparu et aurait été évincé en raison d’allégations de corruption. Ça suit l’été la destitution de hauts responsables de l’une des principales unités militaires du pays – la Force de fusée de l’Armée populaire de libération –, ce qui laisse présager une répression plus large.

Pékin n’a pas encore annoncé de nouveau ministre de la Défense, et le rapport du Pentagone indique que les dirigeants militaires chinois ont « refusé, annulé et ignoré » les demandes de Washington d’ouvrir des canaux de communication militaire jusqu’en 2023, malgré l’arsenal d’armes croissant de Pékin et l’augmentation des contacts rapprochés entre les États-Unis et les États-Unis. Avion militaire chinois.