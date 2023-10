L’arsenal iranien, des missiles hypersoniques aux troupes fanatiques et à la légion terroriste secrète, dans la crainte d’une nouvelle guerre israélienne

On craint que l’IRAN ne soit sur le point de lancer son terrifiant arsenal de missiles hypersoniques et ses troupes fanatiques sur Israël.

Ce pays obscur du Moyen-Orient possède l’une des collections de roquettes les plus meurtrières au monde, ainsi qu’une armée terroriste déformée.

Les troupes de l’armée iranienne défilent lors d’un défilé marquant la Journée nationale de l’armée Crédit : AP : Associated Press

Un missile iranien à longue portée Shahab-3 décolle vers un lieu inconnu en Iran Crédit : EPA

Un missile anti-aérien et un système de missile anti-aérien dans le parc aérospatial national du Corps des Gardiens de la révolution islamique d’Iran Crédit : Getty

Commandos de l’armée iranienne et du Corps des Gardiens de la révolution islamique Crédit : www.mehrnews.com

Les craintes grandissent qu’une guerre totale n’éclate après que l’Iran a menacé de prendre des « mesures préventives » contre Israël.

Cela pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour les Israéliens, car l’Iran dispose d’une sélection de missiles brutaux dans sa manche et de centaines de milliers de soldats prêts à se battre.

L’Iran dispose d’une armée de 575 000 hommes, ainsi que de 350 000 réservistes prêts à être enrôlés à tout moment, révèlent les chiffres de Global Fire Power.

Parmi la puissance militaire iranienne se trouve l’armée terroriste tordue connue sous le nom de Gardiens de la Révolution.

Cette force obscure a subi un lavage de cerveau et l’a amenée à entretenir une haine profonde et violente envers l’Occident, les chrétiens et les juifs, ont déclaré des chercheurs au Sun.

L’Iran est également connu pour disposer d’un vaste réseau de cellules terroristes dormantes, surveillées par les fanatiques Gardiens de la révolution.

Beaucoup de ses ramifications se trouvent au Moyen-Orient et se sont même étendues à l’Europe et aux États-Unis, prêtes à frapper sur ordre du sommet de Téhéran.

Tous sont supervisés par le groupe militaire connu sous le nom de Force Quds, qui compte jusqu’à 20 000 hommes et est censé être responsable du soutien et de la formation de groupes mandataires dans le monde entier.

Pendant ce temps, l’Iran dispose également d’au moins 4 071 chars, 541 avions et hélicoptères et 19 sous-marins.

Mais son atout le plus terrifiant reste son arsenal de missiles.

Cette année, l’Iran a dévoilé son tout premier missile balistique hypersonique.

Surnommée « Fattah », la fusée d’une vitesse de 3 800 mph a été dévoilée par l’élite des Gardiens de la révolution iraniens lors d’une grande cérémonie à laquelle assistait le président Ebrahim Rahisi en juin.

Téhéran affirme que le nouvel instrument de mort peut briser même les défenses aériennes les plus sophistiquées en se déplaçant cinq fois plus vite que le son.

Les médias d’État iraniens ont déclaré que Fattah – qui signifie « Victoire » – peut cibler « les systèmes antimissiles avancés de l’ennemi et constitue un grand saut générationnel dans le domaine des missiles ».

Le général Amir Ali Hajizadeh, commandant de l’aile aérospatiale des Gardiens de la révolution iraniens, a affirmé que la fusée « peut manœuvrer dans et hors de l’atmosphère ».

L’Iran a également présenté cette année un missile balistique à longue portée d’une portée de 1 242 milles.

Le missile à guidage de précision Kheybar – le dernier né de la gamme de missiles Khorramshahr à plus longue portée d’Iran – pourrait être lancé en moins de 12 minutes.

Malgré les sanctions internationales, Téhéran a réussi à développer une industrie d’armement importante, capable d’exporter des kits militaires vers des alliés comme la Russie, ce qu’il a nié avoir fait.

Et l’année dernière encore, Téhéran s’est vanté d’avoir ajouté à son impressionnant arsenal un nouveau « Khaibar-buster » capable de frapper les bases américaines.

Il a une portée de 900 milles et peut vaincre les systèmes de bouclier antimissile.

Le nom « Khaibar-buster » est une référence effrayante à un château juif envahi par des guerriers musulmans aux premiers jours de l’Islam.

L’un des missiles iraniens les plus connus est le missile sol-sol Shahab 3.

Le Shahab, connu sous le nom d' »Étoile filante », serait capable de lancer des ogives chimiques explosives jusqu’à 186 milles.

Il a été affirmé que les responsables iraniens avaient acheté les missiles à la Corée du Nord, qui avait construit cette arme uniquement pour faire exploser les États-Unis depuis la péninsule coréenne.

On craint que l’Iran ne prépare son arsenal pour la bataille en Israël, prévenant qu’une invasion de Gaza ouvrirait les « portes de l’enfer ».

Les terroristes du Hamas ont pris d’assaut la frontière le 7 octobre et ont tué plus de 1 400 personnes, pour la plupart des civils.

Israël a riposté en bombardant Gaza avec des frappes aériennes incessantes qui ont anéanti des quartiers entiers et tué près de 3 000 personnes – et l’armée se prépare maintenant à une invasion terrestre.

Mais Téhéran a averti à plusieurs reprises qu’une attaque terrestre contre Gaza entraînerait une réponse sur d’autres fronts.

Amirabdollahian a mis en garde contre une « action préventive » imminente contre Israël « dans les heures à venir ».

Il a déclaré à la télévision d’État : « La possibilité d’une action préventive de la part du front de résistance est attendue dans les heures à venir.

« Les dirigeants de la résistance ne permettront pas au régime sioniste d’entreprendre la moindre action à Gaza.

« Toutes les options sont ouvertes et nous ne pouvons pas rester indifférents aux crimes de guerre commis contre la population de Gaza. »

Le ministre des Affaires étrangères avait précédemment prévenu que « l’Iran ne peut pas rester les bras croisés et regarder cette situation se dérouler ».

Le soi-disant « front de résistance » fait référence à l’alliance entre l’Iran, les groupes militants palestiniens, la Syrie, le groupe terroriste Hezbollah soutenu par l’Iran et d’autres factions.

Le Hezbollah et Israël échangent des tirs à travers la frontière libano-israélienne depuis des jours alors que les tensions montent en flèche dans la région et que les gens bravent une spirale de conflit.

Les forces spéciales iraniennes masquées défilent lors du défilé de la Journée de l’Armée à Téhéran Crédit : AFP

Le missile à longue portée Shahab-3 est exposé lors d’un défilé militaire Crédit : AFP

Les médias d’État iraniens ont publié des photos du missile hypersonique surnommé « Fattah » plus tôt cette année. Crédit : Twitter