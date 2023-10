Larsen va mettre fin au spectacle de lumière après 15 ans à Campton Hills – Shaw Local

CAMPTON HILLS – Après 15 ans, le Larsen’s Light Show – avec ses lumières scintillantes scintillantes rouges, jaunes, bleues et violettes palpitant dans l’obscurité au son de la musique – prendra fin au 42W891 Beith Road, Campton Hills, à la fin du spectacle de cette année en janvier. .3.

Mais ne désespérez pas, amateurs de lumières de Noël, car Brian Larsen a déclaré qu’il cherchait à installer un écran encore plus grand à un autre endroit sans les problèmes de circulation, les plaintes des voisins et – espérons-le – sans que les téléspectateurs maltraitent ses enfants lorsqu’ils essaient de diriger la circulation. .

« Je me sens bien quand les gens m’attaquent », a déclaré Larsen. « Je peux le prendre. Je ne peux pas rendre tout le monde heureux. Je comprends. Mais attaquer mes enfants – mes propres enfants – c’est personnel. Cela dépasse les limites. »

Le spectacle de lumière gratuit est installé chez lui tous les soirs de Thanksgiving jusqu’à juste après le Nouvel An, de 17h à 22h du lundi au jeudi et de 17h à 22h30 du vendredi au dimanche.

«J’apprécie que tout le monde apprécie ce que j’ai fait. Cette partie pour laquelle je suis très reconnaissant », a déclaré Larsen.

Larsen a détaillé ses raisons dans un long message sur Facebook, dont l’une concerne les attaques verbales que ses enfants et les contrôleurs de la circulation ont récemment reçues de la part des participants.

Il espère également s’échapper du village de Campton Hills qui « se bat et se moque de moi toute l’année ».

« Ils ne veulent pas du spectacle », a déclaré Larsen.

Un message vocal laissé à l’administrateur du village, Ron Searl, n’a pas été renvoyé.

Larsen a déclaré qu’il travaillait sur la logistique pour déplacer le spectacle.

« Ce serait exactement la même maison et gérerait tout le trafic avec… le double des lumières, des jeux d’eau et des feux, le tout mélangé dans le même spectacle », a déclaré Larsen. « Ce sera plus spectaculaire qu’à Vegas ou à Disneyland. »

Son emplacement de rêve aurait un parking à plusieurs niveaux afin qu’aucune voiture ne bloque la vue à quelqu’un d’autre.

Son émission actuelle compte 250 000 pixels. Le nouvel écran comporterait près de 3 millions de pixels, a-t-il déclaré.

Pour les non-initiés, les pixels sont des lumières individuelles qui peuvent changer de couleur, différentes des lumières de Noël ordinaires, car chacune peut changer d’elle-même, même lorsqu’elles sont câblées ensemble.

« Je construis une maison avec exactement la même empreinte que celle que nous avons et je réutilise tout exactement dans le même ordre sans avoir à tout refaire », a déclaré Larsen. « Je peux sortir habillé en Père Noël du toit avec des cierges magiques. »

Il y aura davantage de dispositifs de sécurité, de plates-formes et de feux stop-and-go, a-t-il déclaré.

« Les gens ne réalisent pas que depuis 15 ans, je n’ai pas eu Thanksgiving, ni le réveillon de Noël, ni Noël avec ma famille, j’ai travaillé tous les soirs… là où je crée cela », a déclaré Larsen.

Pourtant, malgré toutes les distinctions et compliments sur les réseaux sociaux, Larsen a déclaré qu’il était ému aux larmes à l’idée de toutes les personnes que son spectacle de lumière a touchées.

«C’est écrasant. Je suis heureux que les gens aient apprécié ce que nous avons fait », a déclaré Larsen.

C’est pourquoi sa fermeture à la fin du salon de cette année « est l’une des décisions les plus difficiles que j’ai jamais prises ».

« Je savais que cela ne pouvait pas durer éternellement là où nous en sommes. Je veux juste que la fin de cette année se passe bien », a déclaré Larsen. « Les gens devraient comprendre que du dimanche au jeudi, le temps d’attente est nul. »

Le chef de la police de Campton, Steven Millar, a déclaré que les seuls problèmes réels rencontrés par son service concernaient quelques voisins de Larsen qui appelaient pour se plaindre.

« Ils essaient de mener une vie paisible et leur maison est constamment éclairée », a déclaré Millar. « Les gens utilisent leur allée pour faire demi-tour et uriner sur leur pelouse et dans leur allée. »

Quant aux problèmes avec le village, Millar a déclaré que ce ne sont que des choses que Larsen a faites sans permis.

« Vous ne pouvez pas simplement mettre des pancartes. Il faut avoir un permis pour cela. Vous ne pouvez pas aménager une allée ou un parking sans permis », a déclaré Millar.

Victoria Lunacek, une voisine qui vit à un kilomètre et demi de la maison de Larsen, a déclaré que ce n’est qu’au cours des deux dernières années qu’il y a eu beaucoup de problèmes de circulation bloquant l’allée.

« Je travaille de nuit et j’étais en retard de 15 minutes au travail parce que personne ne voulait s’écarter », a déclaré Lunacek. « C’est généralement le week-end. Vendredi et samedi sont les pires. Cela ne me surprend pas qu’il y ait 5 000 voitures là-bas.

L’allée est balisée, il y a des boîtes aux lettres, les lumières sont allumées à l’extérieur de la maison, mais en plus de bloquer l’allée, les conducteurs descendent l’allée et font demi-tour sur sa pelouse, a-t-elle déclaré.

« J’ai vu des voitures faire demi-tour au milieu de la route et presque provoquer des accidents de voiture », a déclaré Lunacek. « Ils ont contourné les barricades. »

Pourtant, Lunacek a déclaré que le spectacle de lumière lui manquerait.

« Je le regarde depuis l’allée presque tous les soirs », a déclaré Lunacek. « J’adore ce spectacle, même avec toute la folie. »