Larsa Pippen est apparemment « traumatisée » après que Michael Jordan ait admis qu’il n’approuvait pas qu’elle sorte avec son fils.

Récemment, Michael Jordan a révélé qu’il n’approuvait pas que son fils Marcus, 32 ans, sorte avec l’ex-femme de Scottie Pippen, Larsa, 49 ans. Cette révélation contrastait fortement avec les affirmations de Larsa selon lesquelles les parents de Marcus étaient d’accord avec la relation et elle avait même sortir avec eux »autour des vacances.

Les différents récits ont fait le prochain épisode de Marcus et Larsa Anxiété de séparation podcast un incontournable pour beaucoup. Dans le dernier épisode sorti cette semaine et intitulé à juste titre « Père sait mieux ?!?!??!” les deux ont discuté du clip viral.

« Vous pensiez que c’était drôle », a déclaré Larsa à Marcus avant d’ajouter, « Je ne pensais pas que c’était drôle. Il n’y a rien de drôle là-dedans.… J’avais un peu l’impression que ça allait partout et j’étais un peu gêné.

Elle a poursuivi en expliquant comment elle pensait qu’elle avait l’air d’une menteuse.

« Il est littéralement allé partout », a-t-elle déclaré. « Je pense que les gens ont commencé à penser qu’en ligne, ils disaient que je mentais – que j’avais menti et dit que nos parents allaient bien parce que je faisais des interviews et disais que nos deux familles allaient bien. »

« Quand je disais ça, j’avais l’impression de ne pas embellir ça… et je dirais que nos deux parents veulent que nous soyons heureux… Je comprends que ce n’est pas gênant pour nous d’être ensemble parce que c’est nous. »

« Mais c’est probablement gênant pour mon ex [Scottie Pippen] et ton père parce qu’ils ont leur propre relation ou quoi que ce soit. Je n’en faisais pas partie, tu n’en faisais pas partie. Donc j’ai l’impression que pour eux, c’est probablement bizarre, c’est probablement bizarre pour ton père. Je ne peux pas être en colère. Je comprends… Oh mon dieu, j’ai été traumatisé. J’étais comme qu’est-ce qu’on va faire, les gens pensent que j’ai menti.