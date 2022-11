Larsa Pippen se sent “connectée” avec Marcus Jordan au milieu d’une nouvelle romance – Hollywood Life

Crédit image : MEGA

Juste deux jours après Larsa Pippen48 ans, a été vu faire ses bagages sur le PDA sur une plage de Miami, en Floride, avec Michael Jordanfils de, Marcus Jordan31 ans, il parait que la superbe Vraies femmes au foyer de Miami la star est peut-être en passe de devenir une vraie vraie femme au foyer encore! Une source a dit HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que Larsa et Marcus « passent de plus en plus de temps ensemble et elle ressent une véritable connexion avec lui. Il la rend heureuse et c’est tout ce qui compte pour elle.

Comme les fans le savent, Larsa a finalisé son divorce avec son ex-mari Scottie Pippen, 57 ans, il y a moins d’un an, le 5 janvier. Dans une tournure du destin faite pour la télé-réalité, elle sort maintenant avec Marcus, dont le légendaire père de la star du basket-ball de la NBA, Michael, 59 ans, était un coéquipier de longue date de Scottie’s quand le deux ont joué pour les Chicago Bulls. Cependant, cela ne semble pas déranger Larsa, qui partage quatre enfants – Scottie Junior, 21 ans, Preston20, Justin17, et Sophie13 ans — avec Scottie.

Après avoir été repérée pour la première fois en train de déjeuner ensemble à Miami en septembre, Larsa a insisté sur le fait qu’elle et Marcus n’étaient pas impliqués dans une relation amoureuse. En octobre, alors qu’il assistait à BravoCon 2022, le RHOM star – qui avait précédemment déclaré qu’il était difficile de sortir avec Scottie après sa rupture – a déclaré Personnes Magazine, « Nous sommes amis. Nous sommes amis depuis quelques années et c’est vraiment ce que c’est. Nous sommes amis », a-t-elle ajouté.

Cependant, elle était probablement véridique à l’époque, car notre source a déclaré que Larsa ne cherchait pas de romance lorsqu’elle a commencé à traîner avec Marcus. “Larsa n’avait vraiment aucune attente quand elle et Marcus ont commencé à sortir ensemble. Larsa apprécie la vie de célibataire depuis un moment maintenant et ne cherchait rien de sérieux. Mais elle sort avec Marcus depuis quelques mois maintenant et son point de vue sur les fréquentations a définitivement changé”, a déclaré l’initié.

« Elle aime vraiment passer du temps avec lui et continuer à mieux le connaître. La différence d’âge ne la dérange pas du tout parce que Larsa est jeune de cœur et Marcus est très mature pour son âge”, a déclaré la source. HollywoodLa Vie, ajoutant: «Il la traite comme une reine et la respecte à tous points de vue. Larsa voulait prendre son temps avec les choses et ne précipiter aucun type de romance avec Marcus.