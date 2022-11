Larsa Pippen se fait chahuter pour Marcus Jordan Romance: Vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Les vraies femmes au foyer de Miami étoile Larsa Pippen48 ans, a été repéré à un rendez-vous avec Michael Jordanfils de, Marcus Jordan, 31 ans, le 20 novembre, et a été chahuté pour la romance. « Ay Larsa, c’est ce que tu fais ? Tu es avec le fils de Mike ? Tu es un m*****f***** froid, n’est-ce pas ? », a crié l’étranger à Larsa en l’enregistrant avec Marcus au match des Chargers dimanche. La femme de 48 ans s’est tournée vers la personne qui enregistrait la vidéo lorsqu’il a crié son nom, pour se retourner lorsqu’elle s’est rendu compte qu’elle était chahutée. Marcus, lui aussi, s’est retourné mais a également choisi d’ignorer les commentaires du chahuteur.

Ce soir-là, Larsa a profité de son histoire Instagram pour partager une vidéo de selfie avec Marcus et un ami, que le basketteur a également republié sur son histoire Instagram. “Allons-y”, a-t-elle écrit sur le post, tout en marquant The Chargers et son ami, Frankie Delgado. La beauté brune portait une chemise à manches longues à col roulé noir et un jean pour la sortie sportive. Elle a complété le look chic avec des lunettes de soleil noires qu’elle portait sur la tête et des mini créoles en or. Marcus, pour sa part, a porté un blouson aviateur noir, un t-shirt vert et un jean noir.

La femme de 31 ans et maman de quatre enfants a récemment été aperçue lors d’une soirée romantique, où Larsa portait une combinaison noire sexy. La rumeur disait que Marcus et Larsa sortaient ensemble, avant d’être aperçus en train de se mettre à l’aise à Miami. Leur romance a soulevé quelques sourcils car le nouvel homme de Larsa est le fils de Michael, 59 ans, qui est l’ancien coéquipier de l’ex-mari de Larsa, star de la NBA à la retraite. Scottie Pippen, 57. Le 14 novembre, l’actrice a porté une combinaison en maille transparente Wolford x Mugler, qui comprenait un élégant motif de corset sur le devant. Elle a partagé le look à couper le souffle via Instagram, avec un emoji au cœur vert.

De nombreuses personnes ont consulté la section des commentaires de son message pour la féliciter de son apparence incroyable, y compris Marcus. Bien que l’athlète n’ait commenté qu’un appareil photo et des emoji scintillants, il est clair qu’il soutient Larsa. « Cette femme a l’air extrêmement bien ! Je cherche son secret sur Google en ce moment !”, a écrit un admirateur. Mais d’autres commentaires incluaient plus de chahut de sa romance avec Marcus. «Mike sera bientôt belle-fille», a écrit un utilisateur d’Instagram, tandis qu’un autre a déclaré: «Bientôt LarsaJordan».

Larsa était auparavant mariée à l’ancien joueur de la NBA Scottie Pippen de 1997 jusqu’à leur divorce en 2021. Les deux partagent quatre adorables enfants ensemble, dont : Scotty Pippen Jr.22, Sophie13, Justin17, et Preston20. Et le 17 août, Larsa a dit Mélissa Gorga pendant qu’elle À l’affiche podcast qu’elle pensait que ce serait “plus facile” de trouver quelqu’un avec qui sortir après son divorce. “J’ai l’impression d’être un peu mentalement dans un endroit où, par exemple, j’étais mariée à un gars vraiment célèbre qui était vraiment mignon, qui avait un bon corps qui avait vraiment du succès et qui m’a donné quatre enfants magnifiques”, a-t-elle déclaré sur le balado, via PERSONNES. “Alors, où diable allez-vous trouver un gars qui peut aimer, remplir – il n’est pas nécessaire que ce soit tout cela, mais comme, quelques-unes de ces cases. “C’est un peu difficile”, a-t-elle poursuivi. “Je pensais que ce serait plus facile, pour être honnête avec vous.”