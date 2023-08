Larsa Pippen Rocks Thong Bikini pour PDA avec Marcus Jordan – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Larry Marano/Shutterstock

Larsa Pippen49, et Marcus Jordan, 32 ans, continuent de prouver que les ennemis ont tort en montrant leur romance improbable. Le 15 août, ils ont publié une image commune sur Instagram qui les montrait allongés à l’avant d’un bateau. Sur la photo, Marcus profite du soleil alors qu’il est sur le dos, et Larsa lui fait face sur le ventre, montrant l’arrière de son string bikini. « Surfer sur les vagues, vivre la vie », a lu la légende de la photo.

Le bikini noir de Larsa comportait des bretelles sur son abdomen. Elle avait les cheveux tirés en queue de cheval pour combattre la chaleur et portait des lunettes de soleil pour se protéger du soleil. Dans une autre image de leur escapade estivale, Larsa a posé devant l’eau tout en portant également un bikini blanc.

Cela fait presque un an que Larsa et Marcus ont été liés pour la première fois. La nouvelle de leur relation supposée a choqué les fans en raison de leur différence d’âge de 17 ans. De plus, il y a le fait que Marcus est Michael Jordan fils, et Michael a eu beaucoup de hauts et de bas avec l’ex-mari de Larsa, Scottie Pippen, au cours des années.

Malgré de multiples observations publiques au cours des mois suivants, Larsa et Marcus n’ont pas confirmé verbalement leur relation. En décembre 2022, Larsa a insisté sur le fait qu’elle et Marcus n’étaient que des « amis », ce qui a semé la confusion lorsqu’ils ont été photographiés se tenant la main quelques semaines plus tard. Fin janvier, ils étaient devenus officiels d’Instagram.

« Je vis ma vérité », a déclaré Larsa lors d’une marche. entretien de 2023 avec Salle de Tamron. « Je suis heureux. Nous nous entendons. J’ai l’impression qu’il est mon meilleur ami. Nous avons beaucoup en commun. » Elle a également déclaré que « l’âge ne détermine pas vraiment votre niveau de maturité », confirmant que l’écart d’âge avec Marcus ne la dérangeait pas.

Une personne qui ne semble pas approuver la romance, cependant, est Michael. Plus tôt ce mois-ci, Larsa a admis qu’elle n’avait même pas traîné avec l’ancienne star de la NBA depuis qu’elle avait commencé à sortir avec le joueur de 32 ans. « J’ai l’impression que c’est probablement gênant pour eux, pour mon ex et [Michael] », a-t-elle admis. « Je comprends. Je ne suis pas fou, je comprends que c’est différent pour eux. Michael a également déclaré en juillet qu’il n’approuvait pas la relation.