Larsa Pippen révèle les sentiments de ses enfants et de son ex Scottie sur Marcus Jordan – Hollywood Life

Crédit d’image : NEMO / BACKGRID / Larry Marano / Shutterstock

Larsa Pippen48 ans, a raconté comment son ex-mari Scottie Pippen57 ans, et leurs enfants, Scotty Jr.22, Preston21, Justin18 ans et Sophie14 ans, ont réagi à sa nouvelle romance avec Marcus Jordan32 ans, dans une nouvelle interview avec Nous hebdomadaire mardi. La star de télé-réalité a admis que son ex-conjoint, dont elle a divorcé en 2021, ne lui pose pas de questions sur sa vie personnelle, il n’a donc pas eu grand-chose à dire sur sa relation avec le fils de Michael Jordan. Les parents passionnés n’ont que des discussions sur leurs enfants lorsqu’ils les coparentalité.

« Une fois que nous avons rompu, j’ai l’impression de ne jamais avoir demandé [Scottie] sur sa vie personnelle. Il ne m’a jamais posé de questions sur ma vie personnelle », a déclaré Larsa au point de vente. pendant qu’elle et Marcus faisaient la promotion de leur podcast « Anxiété de séparation » sur iHeartRadio. « Je pense que les seules conversations que nous ayons eues après notre rupture [were] vraiment à propos de nos enfants.

Les enfants de Larsa, en revanche, ont réservé un accueil chaleureux à Marcus, avec qui elle a commencé à sortir l’année dernière. « [My kids], ils aiment Marcus. Comme, ils l’aiment et j’ai l’impression que nous parlons des mêmes choses », a-t-elle expliqué. « Alors, quand je parle de basket-ball à mon fils aîné Scotty, Marcus est dans la conversation. [Then when I am] en parlant de mode à mon fils Preston, Marcus a un magasin de vêtements – il a une boutique – alors il intervient. C’est juste un choix facile pour notre famille.

Marcus a également donné son avis sur sa connexion avec les enfants de Larsa. « J’ai l’impression que ses enfants sont un peu plus âgés. J’ai l’impression que si vous sortez avec quelqu’un qui a des enfants plus jeunes, vous devez peut-être leur inculquer votre point de vue d’une manière différente », a-t-il déclaré. «Mais je ressens la relation de Larsa avec ses enfants – elle est la meilleure amie avec eux. Ils parlent tous les jours. Et donc, c’est l’une des choses que j’admire chez elle.

« Pour moi, c’est plus [like] Je suis une mouche sur le mur. Ils ont leurs conversations et partout où je peux intervenir, cela a du sens – j’essaie de le faire », a-t-il ajouté, sur la façon dont il s’intègre à la famille de Larsa. « Mais je pense que parce que nous sommes plus proches en âge, je pense que nous avons beaucoup en commun. Je suis juste heureux qu’ils m’aient si bien reçu.

