Larsa Pippen repérée avec son “ami” Marcus Jordan à Rolling Loud

L’ex-femme de Scottie Pippen, Larsa Pippen, a été vue blottie contre le fils de son ancien coéquipier, Marcus Jordan, pendant Rolling Loud NYC.

Au début du mois, la star de Real Housewives, Larsa Pippen, a été aperçue à Miami en train de dîner avec des amis, mais une personne en particulier a apporté une attention particulière au repas. Larsa a été aperçue à côté du fils de son ex-mari Scottie Pippen, l’ancien coéquipier de Michael Jordan, Marcus Jordan. Alors que les rumeurs circulaient, ils ont rapidement été considérés comme des amis en train de prendre un repas jusqu’à ce week-end.

Larsa Pippen et Marcus Jordan repérés blottis pendant Rolling Loud NYC

Selon TMZ, les deux “amis” ont été aperçus ensemble à New York le week-end dernier. Le duo s’est rendu à New York pour le festival annuel Rolling Loud et bien sûr, les fans ont rapidement repéré la paire et ont sorti leurs téléphones avec appareil photo pour les capturer ensemble. Dans les images obtenues par TMZ, vous pouvez voir Larsa et Marcus danser ensemble et se blottir au festival. À un moment de la vidéo, il semble que Larsa embrasse même Marcus. Quoi qu’il se passe, il semble que les deux soient heureux et apprécient la compagnie l’un de l’autre. Peut-être que les deux rendront Instagram officiel bientôt?

Jusque-là, vous pouvez voir les images des deux à Rolling Loud ci-dessous.