Larsa Pippen réchauffe une soirée de rendez-vous à Paris alors qu’elle affiche un riche manteau de luxe à 4 figures avec Marcus Jordan

Larsa Pippen a un sens aigu de la mode. Bien que son petit ami ait dû la persuader de porter plus d’Air Jordans, personne ne peut vraiment reprocher à la mère de 4 enfants son jeu de manteaux. Bien que son climat natal à Miami soit plus propice aux bikinis, Paris en janvier est un jeu de balle différent. En visitant la Fashion Week de Paris avec son copain Marcus Jordan, la star du RHOM a une fois de plus mis en valeur son goût impeccable.

Le fils de Michael Jordan portait un pardessus noir superposé à un sweat à capuche blanc, complété par un jean ample. Un look cool mais décontracté. Larsa a décidé de tout mettre en œuvre. Elle a associé son haut entièrement noir et ses leggings à un manteau de fourrure marron glamour. De manière inattendue, le prix du manteau pourrait vous surprendre. Le manteau de la marque de mode australienne Monfurs coûte la somme énorme de 1 870 $.. L’actrice a également partagé ce look sur son Instagram. Le message était sous-titré, “j’irais n’importe où avec toi» ce qui signifie “J’irais n’importe où avec toi”. Voici le message à voir.

Marcus a également commenté le message et a écrit : «ma femme” ce qui signifie « ma femme ». Dans un autre post sur IG, il avait posé aux côtés du dirigeant d’Hermès, Michael Coste. Le message était sous-titré : «vivre la vie @michaelcostefr» signifiant « Vivez la vie ».

Il semble que l’air contagieux de l’amour et la vie fascinante de Paris aient effectivement touché le duo. Après avoir terminé leur travail, le couple s’est rendu en Europe pour assister à la Fashion Week de Paris.

Larsa Pippen et Marcus Jordan à la Fashion Week de Paris

Comme Larsa l’a mentionné : «Quand à Paris», l’actrice s’était parfaitement équipée pour la ville de la mode et de l’amour. Elle a partagé un autre look de son voyage en Europe où elle a enfilé une tenue noire avec un manteau de fourrure noire pour poser avec Marcus et ses amis lors de l’événement.

La mère de 4 enfants travaille dur sur son entreprise. Elle possède sa ligne de bijoux Larsa Marie, sa marque de tequila et bien plus encore. En outre, elle a également participé à l’émission de télé-réalité « The Real Housewives of Miami ». Tout récemment, la femme de 49 ans a joué dans le thriller policier “Les Traîtres” aux côtés de son petit ami.

Après un hiver aussi chargé, il était tout à fait normal que le duo profite de son séjour à Paris. C’est aussi la même ville où le père de Marcus, Michael Jordan, avait exprimé sa désapprobation à l’égard de leur relation. Malgré de nombreux obstacles, la relation du couple est restée solide.

